Σε νέα φάση περνούν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, καθώς οι εκπρόσωποι των μπλόκων αποφάσισαν να εντείνουν τις δράσεις τους, παρά το μήνυμα της κυβέρνησης ότι παραμένει ανοιχτή σε διάλογο. Οι αποφάσεις ελήφθησαν κατά την πανελλαδική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις Σέρρες, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 57 αγροτικά μπλόκα σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με όσα αποφασίστηκαν, την Παρασκευή θα υπάρξει ελεύθερη διέλευση των οχημάτων από τα διόδια τις πρωινές ώρες, λόγω της διεξαγωγής της δίκης για την τραγωδία στα Τέμπη. Ωστόσο, από τις 14:00 το μεσημέρι οι αγρότες προχωρούν σε αποκλεισμό παρακαμπτήριων οδών, κλιμακώνοντας εκ νέου τις πιέσεις.

Για το Σάββατο, οι κινητοποιήσεις θα προσαρμοστούν στο πνεύμα των ημερών, καθώς αποφασίστηκε να ανοίξουν οι μπάρες στα διόδια προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση των πολιτών ενόψει των γιορτών, χωρίς πλήρη αποκλεισμό των κεντρικών δρόμων.

Οι αγροτικές δράσεις θα συνεχιστούν και την επόμενη εβδομάδα, με νέα σύσκεψη να έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη, οπότε και θα ληφθούν αποφάσεις για περαιτέρω κλιμάκωση, ακόμη και εντός των εορτών.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, οι αγρότες εξέφρασαν έντονη δυσαρέσκεια για τη στάση της κυβέρνησης, χαρακτηρίζοντας τον διάλογο «προσχηματικό». Όπως τόνισαν, τα βασικά αιτήματά τους παραμένουν χωρίς ουσιαστική απάντηση, ενώ υπογράμμισαν ότι «μας εμπαίζουν» και πως δεν προτίθενται να συμμετάσχουν σε συζητήσεις χωρίς συγκεκριμένες δεσμεύσεις.

Ιδιαίτερη ενόχληση προκάλεσε, σύμφωνα με τους ίδιους, η παρακράτηση ασφαλιστικών εισφορών από τον ΕΛΓΑ πριν από την καταβολή της εξόφλησης της βασικής ενίσχυσης, παρά το γεγονός ότι –όπως υποστηρίζουν– το σχετικό τεχνικό ζήτημα επιλύθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, πηγές του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης επαναλαμβάνουν ότι η πόρτα του διαλόγου παραμένει ανοιχτή, επισημαίνοντας:

«Ναι στον διάλογο και στα λογικά αιτήματα, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που έχουν περιγραφεί. Όχι, όμως, στην κλιμάκωση και στην ταλαιπωρία της κοινωνίας».

Το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο, καθώς τόσο οι αγρότες όσο και η κυβέρνηση καλούνται να αποφασίσουν αν θα υπάρξει σημείο σύγκλισης ή αν η ένταση στους δρόμους θα συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια των γιορτών.

