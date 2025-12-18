Αλκοτέστ στο κέντρο της Αθήνας: Πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος για τον Διαμαντή Καραναστάση

Αντιμέτωπος με τις προβλεπόμενες κυρώσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης (17/12) ο Διαμαντής Καραναστάσης, μετά από έλεγχο της Τροχαίας στο κέντρο της Αθήνας.

Ο ηθοποιός και πρώην βουλευτής εντοπίστηκε να οδηγεί στη λεωφόρο Αμαλίας, όπου υποβλήθηκε σε αλκοτέστ από αστυνομικούς της Τροχαίας Αθηνών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μέτρηση έδειξε 0,29 mg/l αλκοόλ, ξεπερνώντας το επιτρεπόμενο όριο των 0,24 mg/l.

Με βάση τη νομοθεσία, στον Διαμαντή Καραναστάση επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 350 ευρώ, ενώ του αφαιρέθηκε το δίπλωμα οδήγησης για διάστημα ενός μήνα.

Όπως προκύπτει από αστυνομικές πηγές, λίγο νωρίτερα στον ίδιο έλεγχο είχε σταματήσει και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία βρισκόταν μαζί του, ωστόσο το δικό της αλκοτέστ ήταν εντός των νόμιμων ορίων.

Το περιστατικό καταγράφηκε στο πλαίσιο των εντατικών τροχονομικών ελέγχων που πραγματοποιούνται τις βραδινές ώρες στο κέντρο της πρωτεύουσας, με στόχο την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

