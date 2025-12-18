Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν οι αγρότες, μετά τις αποφάσεις που ελήφθησαν στην πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων, η οποία πραγματοποιήθηκε στον Λευκώνα Σερρών με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 57 μπλόκα όλης της χώρας. Οι αγρότες, με ομόφωνη απόφαση, ενισχύουν τα μπλόκα και προχωρούν σε πιο δυναμικές δράσεις, τονίζοντας ωστόσο ότι στόχος τους δεν είναι η σύγκρουση με την κοινωνία, αλλά η διεκδίκηση ουσιαστικών λύσεων για την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα.

«Οι αγρότες δεν κλείνουν δρόμους, ανοίγουν δρόμο στην επιβίωση όλου του λαού», τονίζουν χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι οι κινητοποιήσεις θα γίνουν με προσεκτικές κινήσεις και με ιδιαίτερη έμφαση στη διευκόλυνση των μετακινήσεων των πολιτών, ειδικά ενόψει των εορτών.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, πηγές του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφέρουν ότι παραμένει ανοιχτή στον διάλογο με τον αγροτικό κόσμο, αλλά μόνο στη βάση «λογικών αιτημάτων» και εντός του πλαισίου που έχει ήδη θέσει. Παράλληλα, γίνεται εκ νέου αναφορά στην «ταλαιπωρία της κοινωνίας» από τις κινητοποιήσεις, σε μια προσπάθεια ενεργοποίησης του κοινωνικού αυτοματισμού, την ώρα που, σύμφωνα με τους αγρότες, η κοινωνία στέκεται στο πλευρό τους με συντριπτικά ποσοστά.

Οι αγρότες απορρίπτουν το ενδεχόμενο διαλόγου υπό τους συγκεκριμένους όρους, χαρακτηρίζοντάς τον «προσχηματικό». Όπως ειπώθηκε στη σύσκεψη, «διάλογος θα γίνει πάνω στα αιτήματά μας, με τους δικούς μας όρους», ενώ τονίζεται ότι μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί καμία ουσιαστική λύση στα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

Πώς θα κινηθούν τα μπλόκα τις επόμενες ημέρες

Σύμφωνα με τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των μπλόκων:

Την Παρασκευή το πρωί θα υπάρχει ελεύθερη διέλευση σε όλα τα μπλόκα, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση συγγενών θυμάτων και συμμετεχόντων στη δίκη για το έγκλημα των Τεμπών στη Λάρισα.

Το απόγευμα της Παρασκευής, πανελλαδικά και συντονισμένα, θα πραγματοποιηθούν τρίωροι αποκλεισμοί επιλεγμένων δρόμων και παρακαμπτήριων οδών.

Το Σαββατοκύριακο, όπου υπάρχουν διόδια, οι αγρότες θα προχωρήσουν σε άνοιγμα των μπαρών, διευκολύνοντας τις μετακινήσεις των ταξιδιωτών.

Από την Τρίτη και καθ’ όλη τη διάρκεια των γιορτών, η διέλευση θα είναι ανοιχτή, ώστε ο κόσμος να μπορέσει να ταξιδέψει με ασφάλεια για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά.

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, δήλωσε ότι τα μπλόκα λειτουργούν ως «ένα ενιαίο μπλόκο», επισημαίνοντας πως η πίεση προς την κυβέρνηση θα συνεχιστεί μέχρι να υπάρξει πολιτική βούληση και διάθεση των απαραίτητων κονδυλίων. «Τα χρήματα υπάρχουν», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η κινητοποίηση είναι αγώνας επιβίωσης όχι μόνο για τους αγρότες, αλλά για ολόκληρη την κοινωνία.

Από την πλευρά τους, μέλη της πανελλαδικής επιτροπής μπλόκων υπογράμμισαν ότι δεν πρόκειται να σπάσει κανένα μπλόκο μέχρι την τελική δικαίωση των αιτημάτων, ενώ ξεκαθάρισαν ότι δεν επιθυμούν να στραφεί η κοινωνία εναντίον τους. «Δεν είναι σκοπός μας να ταλαιπωρήσουμε τον κόσμο, αλλά να αναδείξουμε τα προβλήματα που απειλούν το μέλλον της αγροτικής παραγωγής», σημείωσαν.

Οι αγρότες επιμένουν πως η κυβέρνηση οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες της και να δώσει ουσιαστικές λύσεις, προειδοποιώντας ότι η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων θα συνεχιστεί όσο τα αιτήματά τους παραμένουν αναπάντητα.

Διαβάστε ακόμα: Άγιος Ελευθέριος: Ο προστάτης των εγκύων. Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας σήμερα