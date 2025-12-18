Στο νοσοκομείο παραμένει, για προληπτικούς λόγους, ο 9χρονος μαθητής από το Αγρίνιο που ήρθε σε επαφή με φαρμακευτική ουσία μέσα στο σχολείο, έπειτα από παρότρυνση συμμαθητή του. Η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει σαφή βελτίωση και, σύμφωνα με τους γιατρούς, το εξιτήριο αναμένεται εντός της ημέρας.

Μιλώντας στο Action 24, η μητέρα του παιδιού περιέγραψε με λεπτομέρειες τις ώρες αγωνίας που ακολούθησαν μετά το σχόλασμα. Όπως ανέφερε, ο γιος της τής αποκάλυψε ότι είχε πιει μικρή ποσότητα φαρμάκου που του έδωσε φίλος του στο σχολείο.

«Ήρθε και μου είπε “θέλω να σου πω κάτι… ένας φίλος μου μού έδωσε ένα φάρμακο και ήπια λίγο”», ανέφερε χαρακτηριστικά. Αμέσως αναζήτησε τον συμμαθητή που φέρεται να είχε το φάρμακο, κατέγραψε το σκεύασμα με φωτογραφία και στη συνέχεια απευθύνθηκε στη διεύθυνση του σχολείου για να ενημερωθεί αν γνώριζαν τι ακριβώς είχε συμβεί.

Σύμφωνα με την ίδια, αρχικά υπήρξε καθησυχασμός από τη σχολική διοίκηση, με την εκτίμηση ότι επρόκειτο πιθανότατα για αντιβίωση. Όπως της μεταφέρθηκε, το φάρμακο εντοπίστηκε στο διάλειμμα της τελευταίας ώρας και ειδοποιήθηκαν οι γονείς του παιδιού που το είχε στην κατοχή του, οι οποίοι ανέφεραν ότι το είχε βάλει κατά λάθος στην τσάντα του.

Ωστόσο, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, το φάρμακο ήταν το Abilify (αριπιπραζόλη), ένα αντιψυχωσικό σκεύασμα που χορηγείται σε συγκεκριμένες ψυχιατρικές παθήσεις και δεν ενδείκνυται σε καμία περίπτωση για κατανάλωση από παιδιά χωρίς ιατρική οδηγία.

Η μητέρα του 9χρονου ανέφερε ακόμη ότι ο γιος της της μετέφερε τα λόγια του συμμαθητή του: «Κοίτα τι φάρμακο πίνω, αν είσαι μάγκας πιες το κι εσύ». Χωρίς να αντιληφθεί τον κίνδυνο, το παιδί δοκίμασε μικρή ποσότητα.

Οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη μεταφορά του σε Κέντρο Δηλητηριάσεων, όπου υποβλήθηκε σε πλύση στομάχου, καθώς –όπως τονίστηκε– ανεξαρτήτως της ποσότητας, το πρωτόκολλο έπρεπε να εφαρμοστεί.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό, τόσο για την πρόσβαση ανηλίκων σε φάρμακα εντός σχολικού περιβάλλοντος, όσο και για την ανάγκη αυξημένης ενημέρωσης και πρόληψης σε θέματα ασφάλειας των παιδιών.

