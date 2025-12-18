Σοκ στον Ασπρόπυργο: Αυτοκίνητο χτύπησε 12χρονη μετά από επικίνδυνη προσπέραση – Νοσηλεύεται στο Παίδων

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με θύμα μια 12χρονη μαθήτρια σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στον Ασπρόπυργο, προκαλώντας αναστάτωση σε κατοίκους και επιβάτες λεωφορείου.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 14:00 στην περιοχή Άνω Φούσα, όταν η ανήλικη αποβιβάστηκε από λεωφορείο της γραμμής 881 μαζί με συνομήλική της φίλη. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το κορίτσι επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο μπροστά από το σταθμευμένο λεωφορείο, τη στιγμή που διερχόμενο όχημα πραγματοποιούσε προσπέραση.

Το μαύρο αυτοκίνητο χτύπησε τη 12χρονη και την εκτόξευσε για αρκετά μέτρα, πριν προσκρούσει σε μάντρα με ελενίτ. Οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν δραματικές, με επιβάτες και παρευρισκόμενους να ειδοποιούν άμεσα το ΕΚΑΒ, ενώ ο οδηγός του λεωφορείου κάλεσε την Τροχαία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί είχε τις αισθήσεις του, κινούσε τα άκρα του και είχε επαφή με το περιβάλλον μέχρι την άφιξη των διασωστών.

Ωστόσο, στο σημείο εκφράστηκαν παράπονα για καθυστέρηση του ασθενοφόρου, με ορισμένους μάρτυρες να υποστηρίζουν ότι χρειάστηκαν πάνω από 40 λεπτά για να φτάσει βοήθεια. Από την πλευρά του, το ΕΚΑΒ διευκρίνισε ότι το ασθενοφόρο ξεκίνησε από το Χαϊδάρι και έφτασε στο σημείο σε 23 λεπτά, επισημαίνοντας ότι επρόκειτο για κινητή ιατρική μονάδα.

Η 12χρονη μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων, όπου νοσηλεύτηκε προληπτικά και παρέμεινε υπό ιατρική παρακολούθηση. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, φέρει τραυματισμό στο ισχίο, χωρίς να έχει γίνει γνωστό κάτι νεότερο για την πορεία της υγείας της.

Την υπόθεση διερευνά η Τροχαία, ενώ το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τα ζητήματα οδικής ασφάλειας, ιδιαίτερα σε σημεία με στάσεις λεωφορείων και αυξημένη κίνηση.

