Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη έλαβε η μητέρα του 3χρονου παιδιού που μεταφέρθηκε νεκρό στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου.

Η γυναίκα οδηγήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στο δικαστικό μέγαρο Αλεξανδρούπολης, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μετέφερε το παιδί της στο νοσοκομείο. Παρά την άμεση κινητοποίηση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, διαπιστώθηκε ο θάνατος του παιδιού.

Σύμφωνα με το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης, που διενεργήθηκε το απόγευμα της ίδιας ημέρας κατόπιν εισαγγελικής εντολής, ο θάνατος του 3χρονου αποδίδεται σε πολυοργανική ανεπάρκεια λόγω υποσιτισμού. Όπως προκύπτει από τα ευρήματα, το σωματικό βάρος του παιδιού ήταν ιδιαίτερα χαμηλό σε σχέση με την ηλικία του, στοιχείο που αποτυπώνει τη σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας του.

Για την ίδια υπόθεση, εκτός από τη μητέρα, έχουν συλληφθεί και οι παππούδες του παιδιού, στο σπίτι των οποίων διέμενε η οικογένεια το επίμαχο διάστημα. Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του ανήλικου.

Η υπόθεση προκαλεί έντονο προβληματισμό και συγκίνηση, ενώ οι εξελίξεις αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον μετά την απολογία της μητέρας ενώπιον της Δικαιοσύνης.







