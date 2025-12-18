Πέθανε η Κική Μορφωνιού – Θρήνος στην Εθνική Λυρική Σκηνή για την κορυφαία μεσόφωνο

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο προκαλεί η είδηση του θανάτου της Κικής Μορφωνιού, μιας από τις σημαντικότερες μεσόφωνους που ανέδειξε η Εθνική Λυρική Σκηνή. Η σπουδαία ερμηνεύτρια έφυγε από τη ζωή σήμερα, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025, αφήνοντας πίσω της ένα σπάνιο καλλιτεχνικό αποτύπωμα και μια πορεία που ταυτίστηκε με την ιστορία της ελληνικής όπερας.

Η Κική Μορφωνιού υπηρέτησε την Εθνική Λυρική Σκηνή για σχεδόν τρεις δεκαετίες, ερμηνεύοντας το σύνολο του ρεπερτορίου της μεσοφώνου σε περισσότερες από σαράντα όπερες και δεκάδες παραγωγές. Με τη φωνή, το ήθος και την ερμηνευτική της ωριμότητα, καθιερώθηκε ως μία από τις πιο αξιόπιστες και επιδραστικές παρουσίες της Λυρικής.

Ιδιαίτερη θέση στην καριέρα της κατέχουν οι ιστορικές εμφανίσεις της στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, όπου στάθηκε επί σκηνής δίπλα στη Μαρία Κάλλας, ως Ανταλτζίζα στη «Νόρμα» το 1960 και ως Νέρις στη «Μήδεια» το 1961 — στιγμές που έχουν γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία της όπερας στην Ελλάδα.

Γεννημένη στην Αθήνα το 1936, η Κική Μορφωνιού σπούδασε πιάνο και τραγούδι στο Εθνικό Ωδείο, αποφοιτώντας με άριστες διακρίσεις. Συνέχισε τις σπουδές της στο Μιλάνο με κρατική υποτροφία, πριν ενταχθεί στην Εθνική Λυρική Σκηνή το 1958, αρχικά ως χορωδός και πολύ σύντομα ως μόνιμη μονωδός.

Κατά τη διάρκεια της μακράς της πορείας, συμμετείχε σε εμβληματικά έργα όπως οι «Κάρμεν», «Φάουστ», «Ο κουρέας της Σεβίλλης», «Ο τροβαδούρος», «Τζοκόντα», αλλά και σε πρώτες ελληνικές παρουσιάσεις σημαντικών όπερων, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διεύρυνση του λυρικού ρεπερτορίου στη χώρα.

Παράλληλα με την καλλιτεχνική της δράση, συνεργάστηκε με κορυφαίες ορχήστρες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ από το 1974 προσέφερε τις γνώσεις και την εμπειρία της ως καθηγήτρια στο Ωδείο Αθηνών. Υπήρξε επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής τη δεκαετία του ’90.

Η Εθνική Λυρική Σκηνή τίμησε την Κική Μορφωνιού το 2023 για τη συνολική της προσφορά, σε μια συγκινητική τελετή στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Η τελευταία δημόσια παρουσία της ήταν στο ντοκιμαντέρ της ΕΛΣ για τη Μαρία Κάλλας, όπου μίλησε για τη μοναδική συνεργασία τους στην Επίδαυρο.

Η απώλειά της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στη λυρική τέχνη. Η Κική Μορφωνιού υπήρξε φωνή, δασκάλα και πρότυπο ήθους, μια καλλιτέχνιδα που σφράγισε με τη διαδρομή της την ιστορία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Διαβάστε ακόμα: Στάση… ανάγκης στον Δομοκό για το Intercity 57 – Καθυστέρηση μιάμισης ώρας στο δρομολόγιο προς Αθήνα