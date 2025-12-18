Ανατροπή στις αναβολές στράτευσης: Φοιτητές και νέοι επιστήμονες σε κινητοποιήσεις

Οι αλλαγές που φέρνει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στο καθεστώς των αναβολών στράτευσης προκαλούν έντονες αντιδράσεις στον φοιτητικό κόσμο. Το σχέδιο νόμου, που εντάσσεται στον «Χάρτη Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή», περιορίζει σημαντικά τη δυνατότητα αναβολής λόγω σπουδών, επηρεάζοντας χιλιάδες φοιτητές και νέους επιστήμονες.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η αναβολή για προπτυχιακούς φοιτητές ΑΕΙ θα χορηγείται μόνο έως τη συμπλήρωση των ν+2 ετών φοίτησης, γεγονός που οδηγεί πολλούς νέους στην κατάταξη ακόμη και πριν ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Αντίστοιχα, για τους υποψήφιους διδάκτορες το ανώτατο όριο αναβολής μειώνεται στο 30ό έτος, ενώ για τους σπουδαστές ΣΑΕΚ περιορίζεται έως τα 22 έτη.

Ιδιαίτερη συζήτηση έχει προκαλέσει η κατάργηση της αναβολής για αποφοίτους Ιατρικής έως την ολοκλήρωση της ειδικότητας, εξέλιξη που, σύμφωνα με τους ενδιαφερόμενους, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στον επαγγελματικό τους προγραμματισμό.

Παράλληλα, το νομοσχέδιο προβλέπει υποχρεωτική διακοπή σπουδών κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας, χωρίς δυνατότητα συμμετοχής στις εξεταστικές περιόδους. Φοιτητικοί σύλλογοι κάνουν λόγο για ρυθμίσεις που επιβαρύνουν τη φοιτητική καθημερινότητα και ζητούν επανεξέταση των διατάξεων, προαναγγέλλοντας κινητοποιήσεις.

