Κομβικής σημασίας θεωρείται η συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων που πραγματοποιείται σήμερα, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, στις 14:00 το μεσημέρι στον Λευκώνα Σερρών, καθώς από αυτή θα κριθεί η συνέχεια και η ένταση των αγροτικών κινητοποιήσεων σε ολόκληρη τη χώρα.

Στη σύσκεψη συμμετέχουν εκπρόσωποι αγροτών από όλα τα μπλόκα της επικράτειας, οι οποίοι καλούνται να αποτιμήσουν τις τελευταίες κυβερνητικές ανακοινώσεις και να αποφασίσουν συλλογικά τα επόμενα βήματά τους. Οι παραγωγοί εμφανίζονται αποφασισμένοι να μην κάνουν πίσω, εφόσον δεν υπάρξουν συγκεκριμένες και ξεκάθαρες δεσμεύσεις για τα αιτήματά τους.

Οι αγρότες, που εδώ και εβδομάδες βρίσκονται με τα τρακτέρ τους σε κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου, ξεκαθαρίζουν ότι θα εξετάσουν αν τα μέτρα που προτάθηκαν καλύπτουν ουσιαστικά τις απώλειες εισοδήματος, το αυξημένο κόστος παραγωγής και το ζήτημα του αγροτικού πετρελαίου.

Νέος εκνευρισμός από το μπέρδεμα ΟΠΕΚΕΠΕ – ΕΛΓΑ

Την ένταση στα μπλόκα πυροδότησε ακόμη περισσότερο το μπέρδεμα που σημειώθηκε χθες με τις πληρωμές, όταν αντί να καταβληθεί το υπόλοιπο της βασικής ενίσχυσης, αφαιρέθηκε από τους λογαριασμούς των αγροτών το 30% υπέρ ΕΛΓΑ. Το περιστατικό προκάλεσε οργή και δυσπιστία, οδηγώντας σε σκληρότερους και πιο πολύωρους αποκλεισμούς δρόμων.

Τι προβλέπει η κυβερνητική πρόταση

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης, προβλέπεται έκτακτη ενίσχυση συνολικού ύψους 160 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 80 εκατ. ευρώ αφορούν κτηνοτρόφους και τα υπόλοιπα 80 εκατ. ευρώ παραγωγούς, τόσο στην ηπειρωτική όσο και στη νησιωτική χώρα. Παράλληλα, έχει ανακοινωθεί η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου στην αντλία, σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ.

Ωστόσο, οι αγρότες χαρακτηρίζουν τα ποσά ανεπαρκή και επιμένουν ότι απαιτούνται σαφείς λύσεις για τις αποζημιώσεις, το χαμένο εισόδημα και τη διασφάλιση φθηνότερου αγροτικού πετρελαίου. Η σημερινή συνεδρίαση στις Σέρρες αναμένεται να καθορίσει αν οι κινητοποιήσεις θα κλιμακωθούν περαιτέρω ή αν θα υπάρξει περιθώριο αποκλιμάκωσης.

