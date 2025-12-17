Από καρδιακή ανακοπή που προκλήθηκε από σταδιακή πολυοργανική ανεπάρκεια λόγω ασιτίας κατέληξε το τρίχρονο παιδί που μεταφέρθηκε νεκρό στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Η εικόνα του σώματός του, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ήταν σοκαριστική και παρέπεμπε σε παρατεταμένο υποσιτισμό.

Όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο, η μητέρα του παιδιού συνελήφθη άμεσα από τις αστυνομικές αρχές με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Μετά την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να σχηματιστεί δικογραφία, η οποία θα διαβιβαστεί στον εισαγγελέα για την απαγγελία κατηγοριών.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στο ενδεχόμενο το παιδί να είχε καταλήξει περίπου ένα 24ωρο πριν από τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας. Παράλληλα, διερευνάται ο ακριβής χρόνος και η διάρκεια της ασιτίας, καθώς και οι συνθήκες διαβίωσης του παιδιού.

Το τρίχρονο ζούσε με τη μητέρα του και τα δύο ανήλικα αδέλφια του σε συνοικία της Αλεξανδρούπολης, ενώ ο πατέρας φέρεται να εργάζεται στο εξωτερικό. Η οικογένεια ανήκει στην κοινότητα των Ρομά.

Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες, καθώς μετά τις καταθέσεις της μητέρας και οικείων προσώπων αναμένεται να αποσαφηνιστεί πλήρως τι προηγήθηκε του τραγικού θανάτου του παιδιού.

