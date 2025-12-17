Ο Νίκος Παππάς τίθεται εκτός της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, μετά την καταγγελία δημοσιογράφου για σοβαρό επεισόδιο που φέρεται να σημειώθηκε στο Στρασβούργο.

Η απόφαση για τη διαγραφή του ευρωβουλευτή ήρθε στον απόηχο των εξελίξεων, ενώ ο ίδιος επέλεξε να τοποθετηθεί δημόσια μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου δίνει τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν.

Στην ανάρτησή του αναφέρει:

«Τόσο στην καριέρα μου ως αθλητής, όσο και τώρα ως ευρωβουλευτής δεν υπήρξα ποτέ ο αγαπημένος των ΜΜΕ.

Το αντίθετο.

Οποτε δεν με παραξενεύει το γεγονός ότι κάποιοι έχουν σπεύσει να με καταδικάσουν πριν καν μάθουν τη δική μου εκδοχή αλλά και τα πραγματικά γεγονότα.

Απο σεβασμό στο γεγονός ότι ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος είναι πατέρας δύο παιδιών, δεν θα αναλύσω δημόσια τουλάχιστον το τι έγινε το βράδυ της Τρίτης, ούτε σε ποια ακριβώς κατάσταση βρισκόταν. Όμως οτι προηγείται δεν παραγραφεται ουτε εκπιπτει στην αποδοση ευθυνης!

Παραδέχομαι ωστόσο ότι είχα λάθος αντίδραση στη δική του δράση- πρόκληση απεναντι σε μένα και ότι θα έπρεπε να είχα λειτουργήσει αλλιώς σε όσα έκανε και είπε όντας σε αυτή την κατάσταση.

Ίσως και αυτή η κατάσταση του, να ήταν ο λόγος που «μετέφερε» γεγονότα και φράσεις όπως ο ίδιος πιστεύει ότι έγιναν και όχι όπως έγιναν.

Τα υπόλοιπα θα τεθούν υπόψη των αρχών όταν χρειαστεί καθώς υπήρχαν αυτόπτες και αυτήκοοι μάρτυρες.»

