Θανατηφόρο τροχαίο στη Χαλκιδική – Νεκρός μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 17 Δεκεμβρίου 2025 στη Χαλκιδική, με έναν άνδρα 42 ετών να χάνει τη ζωή του.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το δυστύχημα καταγράφηκε περίπου στις 11:15, στο 2ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Αρναίας – Στανού. Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 53χρονη γυναίκα, συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες με δίκυκλη μοτοσικλέτα, που οδηγούσε ο 42χρονος.

Από τη σύγκρουση, ο οδηγός της μοτοσικλέτας τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ η 53χρονη οδηγός του αυτοκινήτου τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε για παροχή ιατρικής φροντίδας. Την είδηση μετέδωσε η ΕΡΤ.

Για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος έχει ξεκινήσει προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Αρναίας, το οποίο εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.

