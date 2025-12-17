# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Στη φυλακή η 16χρονη που μαχαίρωσε τη 14χρονη στην Κυψέλη – Δικογραφία και για τους γονείς της

Προφυλακιστέα κρίθηκε η 16χρονη μαθήτρια που μαχαίρωσε 14χρονη συμμαθήτριά της σε σχολείο της Κυψέλης, μετά την απολογία της ενώπιον της ανακρίτριας ανηλίκων.

Η ανήλικη κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και οπλοφορία εντός σχολικού συγκροτήματος, αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα, καθώς και για οπλοχρησία. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αποφασίστηκε η προφυλάκισή της και οδηγήθηκε στη φυλακή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 16χρονη εμφανίστηκε μετανιωμένη κατά την απολογία της και υποστήριξε ότι το μαχαίρι το έφερε για λόγους προσωπικής προστασίας. Παράλληλα, σχηματίστηκε ξεχωριστή δικογραφία σε βάρος των γονέων της, προκειμένου να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα σε διάδρομο έξω από σχολική αίθουσα. Η 16χρονη φέρεται να πλησίασε τη 14χρονη, κατηγορώντας την ότι νωρίτερα την αποκάλεσε «πρεζάκι», και της επιτέθηκε με στιλέτο τύπου πεταλούδα. Η ανήλικη προσπάθησε να αμυνθεί, ωστόσο τραυματίστηκε στον καρπό και στην κοιλιακή χώρα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η 16χρονη έχει παρελθόν παραβατικής συμπεριφοράς. Συγκεκριμένα, φέρεται πριν από μερικούς μήνες να είχε τραυματίσει με μαχαίρι άλλη ανήλικη, ενώ τον περασμένο Οκτώβριο είχε συλληφθεί σε έλεγχο στον δρόμο, καθώς στην κατοχή της βρέθηκε μαχαίρι μήκους 18 εκατοστών.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό σχετικά με τη βία μεταξύ ανηλίκων και την ασφάλεια στο σχολικό περιβάλλον.

