Αλεξανδρούπολη: Σοκ από τον θάνατο 3χρονου παιδιού – Ενδείξεις σοβαρού υποσιτισμού

Σοκ προκαλεί η υπόθεση θανάτου ενός παιδιού περίπου τριών ετών στην Αλεξανδρούπολη, το οποίο μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evros-news.gr, το παιδί διακομίστηκε στο νοσοκομείο σήμερα από τη μητέρα του. Οι γιατροί που το εξέτασαν διαπίστωσαν ότι ήταν ήδη νεκρό, ενώ η εξωτερική εικόνα του σώματός του έδειχνε σοβαρό υποσιτισμό, καθώς –όπως αναφέρεται– ήταν σχεδόν σκελετωμένο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το παιδί ζούσε μαζί με τη μητέρα του και τα δύο ανήλικα αδέρφια του σε συνοικία της Αλεξανδρούπολης, ενώ ο πατέρας της οικογένειας εργάζεται στο εξωτερικό. Άμεσα στο νοσοκομείο κλήθηκαν αστυνομικές αρχές, ενώ οι γιατροί επιχείρησαν να συλλέξουν στοιχεία από τη μητέρα σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας και την κατάσταση της υγείας του παιδιού το τελευταίο διάστημα.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διευκρινιστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα από τον καθηγητή Ιατροδικαστικής Παύλο Παυλίδη. Παράλληλα, η μητέρα βρίσκεται υπό την επίβλεψη της Αστυνομίας έως την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης και την αξιολόγηση των ευρημάτων.

Πέρα από τον εμφανή υποσιτισμό, οι αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο να συνέβαλαν στον θάνατο του παιδιού άλλα παθολογικά αίτια. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ αναμένονται τα πορίσματα που θα καθορίσουν τις περαιτέρω νομικές και κοινωνικές διαδικασίες.

