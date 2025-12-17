Είσοδος χωρίς εισιτήριο στο Μετρό: Το νέο μέτρο κατά της εισιτηριοδιαφυγής

Η εισιτηριοδιαφυγή εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για τις δημόσιες συγκοινωνίες, στερώντας πολύτιμους πόρους που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για τη συντήρηση και την αναβάθμιση των μεταφορικών υποδομών. Ιδιαίτερα στους σταθμούς του Μετρό, το φαινόμενο των λεγόμενων «διπλοπερασμάτων» —όπου λαθρεπιβάτες περνούν μαζί με επιβάτες που έχουν επικυρώσει εισιτήριο— παραμένει έντονο.

Με στόχο τον περιορισμό αυτής της πρακτικής, οι αρμόδιοι φορείς προχωρούν στον σχεδιασμό και την εφαρμογή νέων μέτρων, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες.

Τεχνητή νοημοσύνη για τα «διπλοπεράσματα»

Όπως έχει ανακοινώσει ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία σύστημα που θα χρησιμοποιεί κάμερες και τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό των διπλοπερασμάτων στα ακυρωτικά μηχανήματα. Όταν καταγράφεται παράβαση, θα ενεργοποιείται σχετική σήμανση και θα κινούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την επιβολή προστίμου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η καθολική πληρωμή του εισιτηρίου από τους επιβάτες θα επιτρέψει τη διάθεση περισσότερων πόρων για την αύξηση των δρομολογίων, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας και της συχνότητας των μετακινήσεων.

Tap 2 Ride και ανέπαφες πληρωμές

Παράλληλα, το σύστημα Tap 2 Ride του ΟΑΣΑ έχει ήδη συμβάλει στην αύξηση των εσόδων, με τις εισπράξεις να ενισχύονται κατά περίπου 1 εκατ. ευρώ. Μέσω αυτού, οι επιβάτες μπορούν να μετακινούνται χωρίς την έκδοση εισιτηρίου, χρησιμοποιώντας απευθείας την τραπεζική τους κάρτα —είτε φυσική είτε μέσω κινητού ή smartwatch— την οποία «διαβάζουν» τα αναβαθμισμένα επικυρωτικά μηχανήματα.

Η χρέωση γίνεται αυτόματα για τις πραγματοποιούμενες διαδρομές, μειώνοντας τις ουρές και διευκολύνοντας την καθημερινή μετακίνηση.

Εντατικοποίηση ελέγχων και αυξημένες επικυρώσεις

Την ίδια ώρα, ο ελεγκτικός μηχανισμός της ΣΤΑΣΥ ενισχύεται με νέο προσωπικό, σηματοδοτώντας αυστηρότερους και συχνότερους ελέγχους στους σταθμούς.

Σύμφωνα με στοιχεία και εκτιμήσεις για το 2025, οι επικυρώσεις στα μέσα σταθερής τροχιάς (Μετρό, Τραμ και ΗΣΑΠ) αναμένεται να φτάσουν τις 218,7 εκατ., έναντι 214,5 εκατ. το 2024, δείχνοντας σταθερή ανάκαμψη μετά την πανδημία. Στα λεωφορεία, οι έλεγχοι έχουν ήδη ξεπεράσει σημαντικά τα επίπεδα της προηγούμενης χρονιάς, ενώ σε σύγκριση με το 2019 έχουν τετραπλασιαστεί.

Οι αρμόδιες αρχές εκτιμούν ότι ο συνδυασμός τεχνολογικών λύσεων, ανέπαφων πληρωμών και ενισχυμένων ελέγχων μπορεί να περιορίσει ουσιαστικά την εισιτηριοδιαφυγή και να βελτιώσει συνολικά τη λειτουργία των δημόσιων συγκοινωνιών.

Διαβάστε ακόμα: Λευκάδα: Επιχείρηση διάσωσης για 2χρονο που έπεσε σε σηπτική δεξαμενή – Ανασύρθηκε σώο