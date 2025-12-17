Στο νοσοκομείο Αγρινίου νοσηλεύεται ένα 9χρονο παιδί, έπειτα από επικίνδυνο challenge που πραγματοποιήθηκε εντός σχολικού χώρου και είχε ως αποτέλεσμα την κατάποση φαρμακευτικής ουσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του agriniopress.gr, δύο 9χρονοι μαθητές σε σχολείο του Αγρινίου αποφάσισαν να συμμετάσχουν σε επικίνδυνο «challenge», το οποίο περιλάμβανε τη λήψη φαρμάκων. Όπως προέκυψε, το ένα παιδί χορήγησε στον συνομήλικό του αντιψυχωσικό φάρμακο, με συνέπεια ο δεύτερος να παρουσιάσει συμπτώματα και να διακομιστεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Ο 9χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται, ωστόσο, σύμφωνα με τους γιατρούς, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία και δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Για την υπόθεση συνελήφθη η μητέρα του παιδιού που έδωσε το φάρμακο, η οποία κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό, καθώς και το πώς τα παιδιά απέκτησαν πρόσβαση στο φαρμακευτικό σκεύασμα.

Το συμβάν επαναφέρει στο προσκήνιο τον κίνδυνο των διαδικτυακών challenges και την ανάγκη αυξημένης ενημέρωσης και εποπτείας ανηλίκων, τόσο στο σχολικό περιβάλλον όσο και στο σπίτι.

