Σφίγγουν τον κλοιό οι αγρότες: Πολύωρα μπλόκα σήμερα σε Ευζώνους, Νίκη, Προμαχώνα και Εξοχή

Με συνεχείς και πολύωρους αποκλεισμούς στα βασικά τελωνεία της Βόρειας Ελλάδας συνεχίζουν και σήμερα, Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, τις κινητοποιήσεις τους αγρότες και κτηνοτρόφοι, κλιμακώνοντας την πίεση προς την κυβέρνηση. Τα μπλόκα παραμένουν ενεργά στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία και τη Βουλγαρία, επηρεάζοντας κυρίως τη διεθνή διακίνηση εμπορευμάτων.

Στο τελωνείο του Προμαχώνα, οι παραγωγοί έχουν προγραμματίσει αποκλεισμό διάρκειας οκτώ ωρών, από τις 12:00 έως τις 20:00. Η κινητοποίηση αφορά αποκλειστικά τα φορτηγά διεθνών μεταφορών, ενώ η διέλευση των Ι.Χ. και των λεωφορείων πραγματοποιείται κανονικά. Στο σημείο βρίσκονται ήδη οδηγοί φορτηγών, ενώ το μπλόκο αναμένεται να ενισχυθεί από εκπροσώπους εργατικών σωματείων που έχουν ανακοινώσει παρουσία στις 11:30 το πρωί.

Σε πλήρη συντονισμό με τον Προμαχώνα, αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Νευροκόπι Δράμας προχωρούν σε αντίστοιχο οκτάωρο αποκλεισμό στο τελωνείο της Εξοχής, στο ίδιο χρονικό διάστημα. Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος φορτηγών κάθε τύπου, ενώ τα επιβατικά οχήματα και τα τουριστικά λεωφορεία εξυπηρετούνται μέσω παρακαμπτήριων διαδρομών.

Στους Ευζώνους, οι αγρότες αποφάσισαν, μετά από νέα γενική συνέλευση, τετράωρο αποκλεισμό από τις 18:00 έως τις 22:00. Το μέτρο θα ισχύσει τόσο για την είσοδο όσο και για την έξοδο από τη χώρα και θα αφορά όλα τα οχήματα, φορτηγά και Ι.Χ., με εξαίρεση μόνο έκτακτες περιπτώσεις.

Παράλληλα, στο τελωνείο της Νίκης, οι παραγωγοί προχωρούν και σήμερα σε αποκλεισμό από τις 19:00 έως τις 23:00, με τη διακοπή της κυκλοφορίας να αφορά όλα τα φορτηγά οχήματα.

Οι επόμενες κινήσεις του αγροτικού μπλοκ αναμένεται να καθοριστούν στη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, που έχει προγραμματιστεί για αύριο, Πέμπτη, στις 14:00, στις Σέρρες, όπου θα αξιολογηθεί η πορεία των κινητοποιήσεων και θα ληφθούν αποφάσεις για περαιτέρω κλιμάκωση.

