Θάνατος σε έλεγχο της Αστυνομίας στη Λευκάδα: Κατάπιε ναρκωτικά για να μην συλληφθεί και πέθανε από ασφυξία

Τραγική εξέλιξη είχε αστυνομικός έλεγχος που πραγματοποιήθηκε στη Λευκάδα, με έναν 50χρονο άνδρα να χάνει τη ζωή του στην προσπάθειά του να αποφύγει τη σύλληψη για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας κινούνταν με το αυτοκίνητό του όταν αστυνομικοί τον σταμάτησαν για έλεγχο. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, φέρεται να κατάπιε ένα μικρό δέμα που περιείχε ναρκωτική ουσία, προκειμένου να μην εντοπιστεί στην κατοχή του.

Το δέμα, που εκτιμάται ότι περιείχε περίπου 8 γραμμάρια –πιθανότατα ηρωίνης– προκάλεσε άμεσο πρόβλημα στην αναπνοή του, με αποτέλεσμα να εμφανίσει έντονα συμπτώματα ασφυξίας και να αρχίσει να πνίγεται μπροστά στους αστυνομικούς.

Οι αστυνομικές δυνάμεις αντιλήφθηκαν αμέσως τη σοβαρότητα της κατάστασης και μετέφεραν τον 50χρονο στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, ο άνδρας κατέληξε λίγο αργότερα.

Για το περιστατικό έχει ξεκινήσει έρευνα από τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να διακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό συμβάν.

