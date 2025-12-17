# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

«Άφησέ το, πονάω»: Σοκάρουν οι καταγγελίες 17χρονου για τραυματισμό από καθηγητή σε ΕΠΑΛ του Χαλανδρίου

Νέες διαστάσεις παίρνει το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε σε ΕΠΑΛ του Χαλανδρίου κατά τη διάρκεια μαθητικής κατάληψης, όπου 17χρονος μαθητής τραυματίστηκε στα δάχτυλα όταν καθηγητής φέρεται να χρησιμοποίησε κόφτη, παρουσία της διευθύντριας του σχολείου. Οι μαρτυρίες του μαθητή και του πατέρα του προκαλούν έντονη αναστάτωση, ενώ η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης.

Ο ανήλικος μαθητής περιέγραψε με λεπτομέρειες τις στιγμές που βίωσε, αναφέροντας ότι μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, όπου οι γιατροί διέγνωσαν κάκωση και στα δύο του δάχτυλα. Όπως καταγγέλλει, ο καθηγητής όχι μόνο συνέχισε να πιέζει το χέρι του παρά τις εκκλήσεις του να σταματήσει, αλλά τον χλεύασε κιόλας τη στιγμή που εκείνος πονούσε.

«Χρησιμοποίησε τον κόφτη, μου τραβάει το δάχτυλο. Φωνάζω, υποφέρω, του ουρλιάζω “σε παρακαλώ, άφησέ το”, “άφησε το δάχτυλό μου, πονάω”, αλλά συνέχισε. Με χλεύασε λέγοντάς μου: “αχ, καλέ, πονάν τα δαχτυλάκια σου;”», δήλωσε χαρακτηριστικά ο 17χρονος.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η περιγραφή του πατέρα του μαθητή, ο οποίος μίλησε για ψυχρή και προκλητική συμπεριφορά από την πλευρά του εκπαιδευτικού. «Με ένα παγερό βλέμμα και ένα σαρδόνιο χαμόγελο πιάνει το δάχτυλο του γιου μου», ανέφερε, εκφράζοντας την οργή και την αγωνία της οικογένειας.

Σημειώνεται ότι ο μαθητής, αν και τραυματισμένος, συνελήφθη αρχικά στο πλαίσιο της διαδικασίας και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απλή σωματική βλάβη. Παράλληλα, δικογραφία για σωματική βλάβη έχει σχηματιστεί τόσο σε βάρος του καθηγητή όσο και της διευθύντριας του σχολείου, με τις αρχές να εξετάζουν τον ρόλο όλων των εμπλεκομένων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κατάληψη είχε ξεκινήσει από τους μαθητές λόγω σοβαρών προβλημάτων στις υποδομές και την καθαριότητα του σχολείου, ζητήματα που –όπως υποστηρίζουν– παρέμεναν άλυτα επί μακρόν. Το περιστατικό έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις στον εκπαιδευτικό κόσμο και επαναφέρει με ένταση τη συζήτηση για τη διαχείριση των καταλήψεων, αλλά και τα όρια παρέμβασης εντός του σχολικού χώρου, όταν διακυβεύεται η ασφάλεια ανηλίκων.

