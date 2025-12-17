Άρθρο:

Με σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις έρχονται αντιμέτωποι σήμερα, Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, οι κάτοικοι της Αττικής, καθώς τα λεωφορεία του ΟΑΣΑ δεν θα κυκλοφορούν από τις 11:00 έως τις 17:00 λόγω στάσης εργασίας των εργαζομένων.

Η κινητοποίηση αποφασίστηκε στο πλαίσιο της εκλογοαπολογιστικής γενικής συνέλευσης του Σωματείου Εργαζομένων, με αποτέλεσμα η πρωινή εξυπηρέτηση να ολοκληρωθεί νωρίτερα από το συνηθισμένο. Σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, τα τελευταία δρομολόγια αναμένεται να πραγματοποιηθούν πριν από τις 10:00 το πρωί, ενώ η πλήρης επαναφορά της κυκλοφορίας των λεωφορείων τοποθετείται μετά τις 18:00.

Παρά τη στάση εργασίας, δεν θα «παγώσει» πλήρως το συγκοινωνιακό έργο. Κανονικά θα κινούνται όλα τα λεωφορεία των γραμμών ΚΤΕΛ που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο του ΟΑΣΑ, εξυπηρετώντας κυρίως περιοχές της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, καθώς και συγκεκριμένες προαστιακές διαδρομές.

Ο ΟΑΣΑ έχει ανακοινώσει αναλυτικά τις γραμμές που θα λειτουργήσουν χωρίς διακοπή καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται δεκάδες δρομολόγια σε Γλυφάδα, Βάρη, Σαρωνίδα, Κορωπί, Παιανία, Ραφήνα, Μαραθώνα, Αχαρνές, Κηφισιά, Ελευσίνα, Ασπρόπυργο και άλλες περιοχές, καλύπτοντας βασικές ανάγκες μετακίνησης.

Οι επιβάτες καλούνται να προγραμματίσουν εγκαίρως τις μετακινήσεις τους, να ελέγχουν τις εναλλακτικές διαδρομές και να λαμβάνουν υπόψη ότι στο κέντρο της Αθήνας και σε πυκνοκατοικημένες περιοχές θα υπάρξει αυξημένη πίεση σε άλλα μέσα μεταφοράς κατά το διάστημα της στάσης εργασίας.

Η αναλυτική λίστα των γραμμών που κινούνται κανονικά έχει δημοσιευτεί από τον ΟΑΣΑ και αφορά αποκλειστικά τα δρομολόγια που εξυπηρετούνται από ΚΤΕΛ, τα οποία δεν συμμετέχουν στη σημερινή κινητοποίηση.

