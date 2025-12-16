# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Τζόκερ κλήρωση, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου: Οι τυχεροί αριθμοί

Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου 2025 η κλήρωση 3002 του Τζόκερ, με την πρώτη κατηγορία να μοιράζει 4.817.047,81 ευρώ.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 3, 10, 27, 29, 43
Τζόκερ: 4

Στην πρώτη κατηγορία σημειώθηκε νέο τζακ ποτ, καθώς δεν αναδείχθηκε νικητής. Παράλληλα, βρέθηκαν δύο δελτία με πεντάρι, τα οποία κερδίζουν από 100.000 ευρώ το καθένα.

Η επόμενη κλήρωση είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη, με την πρώτη κατηγορία να μοιράζει τουλάχιστον 5 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

