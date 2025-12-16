Στάση… ανάγκης στον Δομοκό για το Intercity 57 – Καθυστέρηση μιάμισης ώρας στο δρομολόγιο προς Αθήνα

Σημαντική ταλαιπωρία υπέστησαν το βράδυ της Τρίτης οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας Intercity 57 της Hellenic Train, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Αθήνα, όταν ακινητοποιήθηκε στην περιοχή του Δομοκού λόγω τεχνικού προβλήματος.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της εταιρείας, το τρένο, που είχε αναχωρήσει από τη Θεσσαλονίκη στις 16:49, παρουσίασε βλάβη στις 19:33, με αποτέλεσμα να σταματήσει στον σταθμό του Δομοκού. Περίπου 300 επιβάτες παρέμειναν στο σημείο, περιμένοντας την αποκατάσταση του προβλήματος.

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης κινητοποιήθηκαν άμεσα δύο εφεδρικές μηχανές, οι οποίες έφτασαν στην περιοχή προκειμένου να ρυμουλκήσουν την αμαξοστοιχία μέχρι το Λειανοκλάδι. Εκεί πραγματοποιήθηκε η διαδικασία αντικατάστασης της μηχανής που παρουσίασε τη βλάβη.

Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ενεργειών, το Intercity 57 αναχώρησε εκ νέου για την Αθήνα με καθυστέρηση 93 λεπτών, συνεχίζοντας κανονικά το δρομολόγιό του.

Το περιστατικό αναμένεται να επηρεάσει και το αντίθετο δρομολόγιο, IC 56 (Αθήνα – Θεσσαλονίκη), καθώς στο συγκεκριμένο τμήμα η κυκλοφορία διεξάγεται σε μονή σιδηροδρομική γραμμή, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει επιπλέον καθυστερήσεις.

Η Hellenic Train ανέφερε ότι καταβάλλονται προσπάθειες ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις στην κυκλοφορία και να αποκατασταθεί πλήρως η ομαλή ροή των δρομολογίων.

Διαβάστε ακόμα: Λαμία: Στο νοσοκομείο 15χρονος μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι