Αθήνα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο λόγω συγκέντρωσης του ΠΑΜΕ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζει από νωρίς το απόγευμα η ΕΛ.ΑΣ. στο κέντρο της Αθήνας, εξαιτίας συγκέντρωσης που πραγματοποιεί το ΠΑΜΕ ενάντια στον νέο Κρατικό Προϋπολογισμό, ο οποίος συζητείται σήμερα στη Βουλή.

Η κινητοποίηση βρίσκεται σε εξέλιξη στην πλατεία Συντάγματος, με αποτέλεσμα να τεθούν σε ισχύ προσωρινά μέτρα για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και την ασφάλεια των συγκεντρωμένων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων:

- στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας

- και στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, από το ύψος της οδού Σέκερη

Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές, καθώς η αποκατάσταση της κυκλοφορίας θα γίνει σταδιακά, ανάλογα με την εξέλιξη της συγκέντρωσης.

Οι ρυθμίσεις είναι προσωρινές και θα αρθούν με την ολοκλήρωση της κινητοποίησης.

