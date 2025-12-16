Σοκαρισμένη και εμφανώς καταρρακωμένη δηλώνει η μητέρα της 16χρονης που κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 14χρονης συμμαθήτριάς της σε σχολείο της Κυψέλης. Όπως υποστηρίζει, όσα συνέβησαν την αιφνιδίασαν πλήρως, τονίζοντας ότι δεν είχε καμία ένδειξη για την ύπαρξη μαχαιριού ούτε για την έκταση της ψυχολογικής πίεσης που αντιμετώπιζε το παιδί της.

Μιλώντας στην εκπομπή Live News, περιέγραψε μια καθημερινότητα γεμάτη δυσκολίες, χωρίς ουσιαστική υποστήριξη από το σχολείο ή τις δημόσιες δομές. «Ζητούσα βοήθεια, ζητούσα να δω ψυχολόγο του σχολείου και μου έλεγαν ότι δεν υπάρχει. Μου έλεγαν πως το παιδί είναι καλά», ανέφερε, σημειώνοντας πως ούτε από δημόσιες υπηρεσίες κατάφερε να εξασφαλίσει ραντεβού. «Δεν με πήρε ποτέ κανείς τηλέφωνο», πρόσθεσε.

Η μητέρα ανέφερε ότι οι εντάσεις ανάμεσα στα δύο κορίτσια υπήρχαν εδώ και καιρό, ωστόσο τις απέδιδε σε συνηθισμένες συγκρούσεις της εφηβείας. «Μια ήταν φίλες, μια μάλωναν», είπε, εξηγώντας ότι η κόρη της είναι κλειστός χαρακτήρας και δεν ανοιγόταν εύκολα, παρά τις προσπάθειές της να τη στηρίξει και να της μιλάει.

Όπως τόνισε, εργάζεται σκληρά, συχνά σε περισσότερες από μία δουλειές, γεγονός που περιορίζει τον χρόνο που μπορεί να αφιερώσει στα παιδιά της. Παράλληλα, έκανε λόγο για σοβαρά οικονομικά προβλήματα, τα οποία –όπως εκτιμά– ενδέχεται να επιβάρυναν την ψυχολογία της ανήλικης. «Δεν ξέρω τι δεν έκανα σωστά. Κι εγώ χρειάζομαι βοήθεια», ανέφερε με εμφανή φόρτιση.

Αναφερόμενη στον πατέρα της 16χρονης, σημείωσε ότι οι σχέσεις τους είναι απομακρυσμένες και ότι δεν υπάρχει ουσιαστική οικονομική στήριξη. «Όλα περνούν από μένα. Λογαριασμοί, παιδιά, υποχρεώσεις. Τρέχω και δεν φτάνω», είπε χαρακτηριστικά.

Η μητέρα ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί να «στιγματιστεί» η κόρη της ως εγκληματίας, ζητώντας να δοθεί έμφαση στη βοήθεια και όχι στην τιμωρία. «Θέλω να τη βοηθήσουμε. Όχι να την τελειώσουμε», τόνισε.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος της 16χρονης έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και οπλοφορία εντός σχολικού χώρου, αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα, καθώς και για οπλοχρησία. Η ανήλικη έχει παραπεμφθεί σε ανακριτή ανηλίκων για να απολογηθεί.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε διάδρομο σχολείου, όταν –σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας– η 16χρονη φέρεται να επιτέθηκε στην 14χρονη με μαχαίρι τύπου «πεταλούδα», κατηγορώντας τη ότι νωρίτερα την προσέβαλε. Η 14χρονη τραυματίστηκε στον καρπό και στην κοιλιακή χώρα, προσπαθώντας να αμυνθεί.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατηγορούμενη είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παραβατική συμπεριφορά, καθώς φέρεται να είχε εμπλακεί σε παρόμοιο περιστατικό, ενώ πριν από λίγους μήνες είχε βρεθεί στην κατοχή της μαχαίρι κατά τη διάρκεια ελέγχου.

