Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει το θρίλερ της εξαφάνισης του 33χρονου ειδικευόμενου γιατρού του Βενιζελείου Νοσοκομείου Ηρακλείου, Αλέξη Τσικόπουλου, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου. Παρά τις εκτεταμένες έρευνες, ο νεαρός άνδρας δεν έχει ακόμη εντοπιστεί, ενώ νέα στοιχεία έρχονται να περιπλέξουν περαιτέρω την υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Κρήτη, σύγχρονο σύστημα εντοπισμού, που εφαρμόζεται πιλοτικά για πρώτη φορά στη χώρα σε συνεργασία με επιστημονικό ινστιτούτο της Γενεύης, κατέγραψε πιθανή παρουσία του 33χρονου αρχικά στην περιοχή της Σούδας και στη συνέχεια πεζή κίνησή του με κατεύθυνση προς τα Χανιά. Τα δεδομένα αυτά εξετάζονται με ιδιαίτερη προσοχή από τις Αρχές.

Καθοριστικό στοιχείο στην έρευνα αποτελεί και ο εντοπισμός του αυτοκινήτου του, το οποίο βρέθηκε σε ελαιώνα στην περιοχή Φρε του Αποκορώνου. Το εύρημα αυτό άνοιξε δύο βασικά σενάρια: είτε ο γιατρός κινήθηκε προς τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης είτε κατευθύνθηκε σε δύσβατη δασική περιοχή κοντά στο χωριό Νίπος.

Στις έρευνες συμμετέχουν ισχυρές δυνάμεις της ΕΜΑΚ, της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, με τη συνδρομή drone, θερμικών καμερών και ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου, οι οποίοι «χτενίζουν» συστηματικά την ευρύτερη περιοχή του Αποκορώνου, σε μια προσπάθεια να εντοπιστεί οποιοδήποτε ίχνος μπορεί να οδηγήσει στη λύση του μυστηρίου.

Λίγο πριν εξαφανιστεί, ο 33χρονος είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον πατέρα του στη Θεσσαλονίκη, λέγοντας ότι δεν αισθανόταν καλά και ζητώντας να βρεθεί κάποιος δικός του άνθρωπος κοντά του στην Κρήτη. Η οικογένειά του, με τη μητέρα του να έχει μεταβεί ήδη στα Χανιά, απευθύνει δημόσια έκκληση σε όποιον γνωρίζει το παραμικρό να ενημερώσει άμεσα τις Αρχές.

Ο πατέρας του αγνοούμενου υπενθυμίζει ότι ο Αλέξης Τσικόπουλος είναι ψηλός, περίπου 1,93 μ., γυμνασμένος και ζητά από τους πολίτες να δείξουν αυξημένη προσοχή, καθώς ακόμη και μια μικρή πληροφορία μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη.

Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, ενώ η αγωνία κορυφώνεται όσο περνούν οι ημέρες χωρίς κάποιο σαφές αποτέλεσμα.

