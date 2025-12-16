Ανατροπές στις αναβολές στράτευσης: τι προβλέπει το νέο σχέδιο Άμυνας και γιατί ξεσηκώνονται οι φοιτητές

Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς των αναβολών στράτευσης φέρνει το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, προκαλώντας ήδη έντονες αντιδράσεις στον φοιτητικό κόσμο και κυρίως στους σπουδαστές των Ιατρικών Σχολών.

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, επανακαθορίζεται το πλαίσιο χορήγησης αναβολών για λόγους σπουδών, με στόχο –όπως επισημαίνεται από το υπουργείο– τον εξορθολογισμό της στρατολογικής διαδικασίας και τη μείωση των μεγάλων καθυστερήσεων στην εκπλήρωση της στρατιωτικής θητείας. Ωστόσο, οι αλλαγές αυτές φαίνεται να περιορίζουν χρονικά τη δυνατότητα αναβολής για φοιτητές που παρατείνουν τις σπουδές τους πέραν του προβλεπόμενου χρόνου.

Η διάρκεια αναβολής για λόγους σπουδών θα είναι:

ν+2 για φοιτητές ΑΕΙ (δηλαδή δύο ακόμη έτη μετά την προβλεπόμενη διάρκεια σπουδών)

30ό έτος ηλικίας για υποψήφιους διδάκτορες

22ο έτος ηλικίας για Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται από φοιτητές Ιατρικής και άλλων απαιτητικών σχολών, όπου η διάρκεια σπουδών είναι αυξημένη και συχνά συνοδεύεται από πρακτική άσκηση, κλινικές και εξεταστικές περιόδους που δυσκολεύουν την ολοκλήρωση εντός των τυπικών χρονικών ορίων. Εκπρόσωποι φοιτητικών συλλόγων κάνουν λόγο για μέτρο που «τιμωρεί» όσους δεν καταφέρνουν να αποφοιτήσουν εγκαίρως, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάθε σχολής.

Όπως υποστηρίζουν, η υποχρέωση στράτευσης εν μέσω σπουδών μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστική διακοπή της ακαδημαϊκής πορείας, με επιπτώσεις τόσο στο εκπαιδευτικό σύστημα όσο και στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων επιστημόνων. Παράλληλα, εκφράζονται φόβοι ότι οι αλλαγές θα αυξήσουν την πίεση στους φοιτητές, ειδικά σε περιόδους εντατικών μαθημάτων και εξετάσεων.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας επισημαίνει ότι το νέο πλαίσιο δεν καταργεί τις αναβολές, αλλά τις επαναπροσδιορίζει, ώστε να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων και στις εκπαιδευτικές υποχρεώσεις των στρατεύσιμων. Τονίζεται, επίσης, ότι προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις και μεταβατικές διατάξεις για όσους βρίσκονται ήδη κοντά στην ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Το θέμα αναμένεται να απασχολήσει έντονα το επόμενο διάστημα, καθώς φοιτητικοί σύλλογοι προαναγγέλλουν κινητοποιήσεις και παρεμβάσεις, ζητώντας αλλαγές στο νομοσχέδιο πριν την ψήφισή του. Οι εξελίξεις γύρω από τις αναβολές στράτευσης φαίνεται πως ανοίγουν έναν νέο κύκλο αντιπαράθεσης ανάμεσα στην Πολιτεία και την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Διαβάστε ακόμα: Περιστέρι: 17χρονος στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Σύλληψη του υπευθύνου κλαμπ