Διπλή φωτιά–μυστήριο στη Φωκίδα: απανθρακώθηκε οδηγός στο αυτοκίνητό του ενώ καιγόταν ταυτόχρονα το σπίτι του

Μπροστά σε ένα τραγικό και ασυνήθιστο περιστατικό βρέθηκαν το πρωί της Τρίτης οι Αρχές στη Φωκίδα, όταν ένας άνδρας περίπου 70 ετών έχασε τη ζωή του με φρικτό τρόπο, παγιδευμένος μέσα στο αυτοκίνητό του που τυλίχθηκε στις φλόγες, την ίδια ώρα που φωτιά ξέσπασε και στο σπίτι της οικογένειάς του.

Το συμβάν σημειώθηκε στον δρόμο που συνδέει τη Μαριολάτα με τη Λιλαία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το όχημα του ηλικιωμένου άνδρα άρχισε να καίγεται υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί στο εσωτερικό του. Όταν οι πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο, η φωτιά είχε ήδη καταστρέψει ολοσχερώς το αυτοκίνητο και οι διασώστες εντόπισαν την απανθρακωμένη σορό του.

Την ίδια στιγμή, λίγα χιλιόμετρα μακριά, σήμανε συναγερμός και στην Άνω Μαριολάτα, όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο σπίτι της οικογένειας του άτυχου άνδρα. Πυροσβεστικά κλιμάκια από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πολυδρόσου και την Αμφίκλεια έσπευσαν άμεσα στην περιοχή και κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, πριν αυτή επεκταθεί. Ωστόσο, η οικία υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.

Η ταυτόχρονη εκδήλωση των δύο πυρκαγιών προκαλεί έντονο προβληματισμό, με τις συνθήκες να παραμένουν μέχρι στιγμής ασαφείς. Αστυνομία και Πυροσβεστική έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια τόσο της φωτιάς στο όχημα όσο και εκείνης στο σπίτι, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα.

Το τραγικό περιστατικό έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, καθώς πρόκειται για μια υπόθεση με πολλά αναπάντητα ερωτήματα και δραματική κατάληξη. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Διαβάστε ακόμα: Συναγερμός στο ΕΚΑΒ για 45χρονο στη Θεσσαλονίκη – Υπέστη εγκεφαλικό στο σπίτι του