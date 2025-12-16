Σκηνές που προκαλούν έντονη ανησυχία περιγράφουν γονείς και μαθητές σε σχολείο της Γλυφάδας, όπου τις τελευταίες ημέρες καταγράφονται επαναλαμβανόμενα περιστατικά βανδαλισμών με επικίνδυνες διαστάσεις. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ομάδα νεαρών φέρεται να βάζει φωτιά σε σχολικούς χώρους, να πετά θρανία από ορόφους και να προκαλεί χάος στο εσωτερικό του κτιρίου, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

Όπως καταγγέλλουν γονείς, μέσα σε μόλις τρεις ημέρες εντοπίστηκαν έως και επτά διαφορετικές εστίες πυρκαγιάς, ενώ αντικείμενα εκτοξεύονται από σκάλες και παράθυρα. «Θρανία φεύγουν από ορόφους και όποιος βρεθεί μπροστά τους κινδυνεύει», αναφέρει χαρακτηριστικά γονέας μαθητή, περιγράφοντας μια κατάσταση που, όπως λέει, έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο.

Μαθητές μιλούν για περιστατικά που λίγο έλειψε να οδηγήσουν σε σοβαρό τραυματισμό. Σε μία περίπτωση, θρανίο φέρεται να έπεσε από σκάλα την ώρα που μαθήτρια ανέβαινε, χτυπώντας την στο χέρι. «Αυτό δεν είναι πλάκα, είναι επικίνδυνο», λέει συμμαθήτριά της, τονίζοντας πως ο φόβος πλέον είναι καθημερινός.

Την ίδια ώρα, καπνοί από εμπρησμούς έχουν γίνει ορατοί από τα παράθυρα του σχολείου, ενώ υπάρχουν αναφορές ακόμη και για χρήση πυροτεχνημάτων και ρίψη αντικειμένων, όπως γλάστρες. Μαθητές περιγράφουν έντονη δυσοσμία και αποπνικτική ατμόσφαιρα στους διαδρόμους. «Ανεβήκαμε για μάθημα και μας είπαν να μείνουμε κάτω γιατί μύριζε καπνό. Όταν πήγα πάνω, δεν μπορούσα να αναπνεύσω και ένιωθα τάση για εμετό», αναφέρει μαθήτρια.

Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκεται και η στάση της διεύθυνσης του σχολείου. Γονείς καταγγέλλουν ότι, παρά τις επαναλαμβανόμενες εκκλήσεις για λήψη αυστηρότερων μέτρων, δεν έχουν υπάρξει ουσιαστικές παρεμβάσεις. Σύμφωνα με την πρόεδρο του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, όταν τέθηκε το ενδεχόμενο επιβολής αποβολών στους υπεύθυνους, η απάντηση που δόθηκε ήταν ότι «η αποβολή δεν αποτελεί παιδαγωγικό μέτρο».

Η εικόνα που περιγράφεται προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς το σχολικό περιβάλλον μετατρέπεται, όπως λένε μαθητές και γονείς, σε χώρο ανασφάλειας. Το ζητούμενο πλέον είναι να υπάρξει άμεση παρέμβαση, πριν ένα περιστατικό βανδαλισμού εξελιχθεί σε σοβαρό ατύχημα με ανυπολόγιστες συνέπειες.

