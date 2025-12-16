Σοβαρά ερωτήματα για την έκταση και τη σκληρότητα της ανήλικης παραβατικότητας προκαλεί το αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε σε γυμνάσιο της Κυψέλης, όταν μια 16χρονη μαθήτρια επιτέθηκε με μαχαίρι σε 14χρονη συμμαθήτριά της, τραυματίζοντάς την κατά τη διάρκεια του σχολικού διαλείμματος.

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου, στο 15ο Γυμνάσιο Αθηνών, επί της οδού Ρηνείας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, όλα ξεκίνησαν από λεκτική αντιπαράθεση που φέρεται να είχε προηγηθεί στην τουαλέτα του σχολείου. Η 16χρονη, η οποία είχε μόλις μεταγραφεί στο συγκεκριμένο γυμνάσιο λίγες ημέρες νωρίτερα, θεώρησε ότι η 14χρονη την είχε προσβάλει, αποκαλώντας την «πρεζάκι» και «βρωμιάρα».

Αρχικά υπήρξε σύντομη αντιπαράθεση, χωρίς να δοθεί συνέχεια. Ωστόσο, περίπου δέκα λεπτά αργότερα, η 16χρονη εντόπισε εκ νέου τη 14χρονη στον διάδρομο, έξω από την αίθουσα όπου επρόκειτο να ξεκινήσει μάθημα. Εκεί, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, την κατηγόρησε ξανά για τις προσβολές και έβγαλε από την τσέπη της ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι τύπου πεταλούδα.

Η ανήλικη κινήθηκε προς το μέρος της συμμαθήτριάς της με στόχο την κοιλιακή χώρα. Η 14χρονη προσπάθησε να προστατευτεί, σηκώνοντας τα χέρια της, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στον καρπό του δεξιού χεριού της και να υποστεί εκδορά στην κοιλιά. Η επίθεση δεν ολοκληρώθηκε χάρη στην άμεση παρέμβαση άλλων μαθητών που βρίσκονταν στον χώρο.

Καθηγητές του σχολείου απομόνωσαν άμεσα τις δύο ανήλικες και ειδοποίησαν την Αστυνομία. Η 14χρονη μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου της έγιναν τέσσερα ράμματα στο χέρι. Λίγη ώρα αργότερα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ έφτασαν στο σχολείο, παρέλαβαν το μαχαίρι από τη 16χρονη – το οποίο είχε κρύψει στην τσέπη του παντελονιού της – και την οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα, όπου και συνελήφθη.

Η ανήλικη αρνήθηκε να δώσει κατάθεση, δηλώνοντας ότι θα απολογηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Βαρύ ιστορικό με μαχαίρια

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η 16χρονη δεν είναι άγνωστη στις Αρχές. Σύμφωνα με αστυνομικές πληροφορίες, τον Ιούλιο του 2025 είχε συλληφθεί για παρόμοιο περιστατικό, όταν τραυμάτισε 14χρονη με μαχαίρι κουζίνας στην πλάτη, σε δρόμο της Αθήνας. Τότε, σε βάρος της είχε σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, οπλοφορία και οπλοχρησία.

Λίγους μήνες αργότερα, τον Οκτώβριο, είχε εντοπιστεί ξανά με μαχαίρι μήκους 18 εκατοστών κατά τη διάρκεια τυχαίου αστυνομικού ελέγχου, γεγονός που οδήγησε σε νέα σύλληψη για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Παράλληλα, η μεταγραφή της στο σχολείο της Κυψέλης είχε επιβληθεί ως πειθαρχικό μέτρο από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, λόγω προβλημάτων συμπεριφοράς στο προηγούμενο σχολικό της περιβάλλον.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, ενώ εκπαιδευτικοί και γονείς εκφράζουν έντονη ανησυχία για την επανεμφάνιση τόσο σοβαρών περιστατικών βίας εντός σχολικών χώρων.

Διαβάστε ακόμα: Φως στο Τούνελ: Στο εδώλιο ο ύποπτος 16 χρόνια μετά την δολοφονία της Τζιν Χάνλον. Το ημερολόγιο της μίλησε