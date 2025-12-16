Θεσσαλονίκη: 55χρονη κακοποιούσε σεξουαλικά τον γιο της οικιακής βοηθού της από όταν ήταν 9 ετών

Αποτροπιασμό προκαλεί υπόθεση που ερευνούν οι Αρχές στη Θεσσαλονίκη, μετά από καταγγελία για πολυετή σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου, με φερόμενη δράστιδα μια 55χρονη γυναίκα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η υπόθεση αφορά τον γιο της οικιακής βοηθού της κατηγορούμενης, ο οποίος σήμερα είναι 18 ετών. Όπως καταγγέλθηκε στις αστυνομικές αρχές, οι πράξεις ξεκίνησαν όταν το παιδί ήταν μόλις 9 ετών και φέρεται να συνεχίστηκαν συστηματικά για περίπου εννέα χρόνια, μέχρι και τον περασμένο Μάιο.

Η μητέρα του ανήλικου εργαζόταν ως οικιακή βοηθός και, σύμφωνα με την καταγγελία, διέμενε μαζί με τον γιο της στο σπίτι της 55χρονης σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Η κατηγορούμενη φέρεται να εκμεταλλευόταν την απουσία της μητέρας, προκειμένου να προβαίνει στις γενετήσιες πράξεις σε βάρος του παιδιού.

Την υπόθεση χειρίστηκαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, οι οποίοι σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος της 55χρονης για τα αδικήματα του βιασμού και της κατάχρησης ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση.

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία που έγινε αρχικά στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας, με τις Αρχές να συλλέγουν στοιχεία και μαρτυρίες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η δικογραφία αναμένεται να διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος θα κρίνει τις περαιτέρω ποινικές εξελίξεις. Πρόκειται για μια υπόθεση που φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη σημασία της έγκαιρης καταγγελίας και της προστασίας των ανηλίκων από κάθε μορφή κακοποίησης.

