Σοβαρό πρόβλημα στη Γραμμή 3 του Μετρό: Εκτός λειτουργίας 9 σταθμοί – Πού σταματούν τα δρομολόγια

Με έντονη ταλαιπωρία ξεκίνησε η ημέρα για χιλιάδες επιβάτες της Γραμμής 3 του Μετρό, καθώς τέθηκε εκτός λειτουργίας μεγάλο τμήμα της γραμμής λόγω τεχνικού προβλήματος στη σηματοδότηση.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, η κυκλοφορία των συρμών διεξάγεται προσωρινά μόνο στο τμήμα Δημοτικό Θέατρο – Εθνική Άμυνα, με αποτέλεσμα να έχουν ανασταλεί τα δρομολόγια από τον σταθμό Χολαργός έως το Αεροδρόμιο.

Συνολικά, εκτός λειτουργίας βρίσκονται οι εξής εννέα σταθμοί της Γραμμής 3:

Χολαργός

Νομισματοκοπείο

Αγία Παρασκευή

Χαλάνδρι

Δουκίσσης Πλακεντίας

Παλλήνη

Παιανία – Κάντζα

Κορωπί

Αεροδρόμιο

Το πρόβλημα αποδίδεται σε βλάβη στο σύστημα σηματοδότησης, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Την ίδια ώρα, επιβάτες εκφράζουν την αγανάκτησή τους μέσω των social media, περιγράφοντας σκηνές σύγχυσης στους σταθμούς. Όπως αναφέρουν, συρμοί ακινητοποιήθηκαν και οι επιβάτες κλήθηκαν να αποβιβαστούν, με ενημέρωση ότι η λειτουργία της γραμμής διακόπτεται λόγω τεχνικής βλάβης.

Η ΣΤΑΣΥ συνιστά στο επιβατικό κοινό να παρακολουθεί τις επίσημες ανακοινώσεις και να αναζητά εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης μέχρι την ομαλοποίηση της κατάστασης.

Διαβάστε ακόμα: Λακωνία: Βίντεο από τη διάσωση της 13χρονης που έπεσε σε πηγάδι 12 μέτρων