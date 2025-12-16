Ενώπιον του εισαγγελέα Πειραιά οδηγούνται σήμερα, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, οι δέκα συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στη μεγάλη υπόθεση διεθνούς διακίνησης κοκαΐνης, η οποία αποκαλύφθηκε μετά από πολύμηνη έρευνα των Αρχών. Στο επίκεντρο της δικογραφίας βρίσκεται ο άνθρωπος που οι αστυνομικοί περιγράφουν ως τον «εγκέφαλο» της οργάνωσης και είναι γνωστός με το προσωνύμιο «Έλληνας Εσκομπάρ».

Η εγκληματική οργάνωση, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, είχε στήσει δίκτυο μεταφοράς τεράστιων ποσοτήτων κοκαΐνης από χώρες της Λατινικής Αμερικής με τελικό προορισμό την Ευρώπη και βασικό κόμβο εισόδου το λιμάνι του Πειραιά. Η τελευταία επιχείρηση των Αρχών οδήγησε στη σύλληψη συνολικά δέκα ατόμων, τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα.

Από τους συλληφθέντες, πέντε εντοπίστηκαν στη χώρα μας, με συλλήψεις σε διαφορετικές περιοχές, μεταξύ των οποίων οι Νέοι Πόροι Πιερίας, η Θήβα και η Αθήνα. Ανάμεσά τους βρίσκεται και το πρόσωπο που θεωρείται ο επικεφαλής του κυκλώματος. Οι υπόλοιποι συνελήφθησαν στο πλαίσιο διεθνούς συνεργασίας, καθώς φέρονται να είχαν ρόλο στο πλήρωμα πλοίου που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά των ναρκωτικών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η συγκεκριμένη υπόθεση αφορά φορτίο κοκαΐνης που ξεπερνούσε τον έναν τόνο. Το πλοίο εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε από το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό, έπειτα από σήμα που είχε δοθεί από τις ελληνικές Αρχές, γεγονός που θεωρείται κομβικό για την εξάρθρωση της οργάνωσης.

Ο αποκαλούμενος «Έλληνας Εσκομπάρ» δεν είναι άγνωστος στις διωκτικές Αρχές. Το όνομά του έχει απασχολήσει την ΕΛ.ΑΣ. εδώ και δεκαετίες, με πιο χαρακτηριστική την υπόθεση του 2004, όταν είχε καταδικαστεί για τη μεταφορά 5,5 τόνων κοκαΐνης, αξίας περίπου 500 εκατομμυρίων ευρώ. Τότε του είχαν αποδοθεί και τα προσωνύμια «Έλληνας Εσκομπάρ» και «Χοντρός», λόγω του ρόλου του ως κεντρικού συντονιστή σε διεθνές δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών.

Ακόμη και πριν από εκείνη τη μεγάλη υπόθεση, οι Αρχές τον θεωρούσαν πρόσωπο-κλειδί στον χώρο της διακίνησης, καθώς φέρεται να είχε καταφέρει επανειλημμένα να διαφεύγει, αποφεύγοντας να αφήνει ίχνη που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του. Η σύλληψή του στη Στουτγάρδη το 2004 είχε θεωρηθεί τότε σημαντικό πλήγμα στα κυκλώματα κοκαΐνης που δρούσαν μεταξύ Λατινικής Αμερικής και Ευρώπης.

Σήμερα, με τη νέα δικογραφία να σχηματίζεται από τον εισαγγελέα Πειραιά, οι εξελίξεις αναμένονται καθοριστικές, τόσο για την ποινική μεταχείριση των συλληφθέντων όσο και για την πλήρη χαρτογράφηση του κυκλώματος που, σύμφωνα με τις Αρχές, είχε αναπτύξει διεθνή δράση και υψηλό βαθμό οργάνωσης.

