Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, οι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα, με αιχμή την αντίθεση στον Κρατικό Προϋπολογισμό που ψηφίζεται το βράδυ στη Βουλή, αλλά και σε ένδειξη στήριξης προς τις συνεχιζόμενες αγροτικές κινητοποιήσεις.

Την απεργία έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ, με τη συμμετοχή δεκάδων ομοσπονδιών και σωματείων. Στις κινητοποιήσεις παίρνουν μέρος, μεταξύ άλλων, η ΠΟΕ-ΟΤΑ από τον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η ΟΛΜΕ και η ΔΟΕ από την εκπαίδευση, καθώς και η ΠΟΕΔΗΝ και η ΟΕΝΓΕ από τον χώρο της δημόσιας υγείας, που καλύπτει νοσοκομεία, κέντρα υγείας και το ΕΚΑΒ.

Κλειστοί θα παραμείνουν και οι δήμοι της χώρας, μετά από απόφαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Παράλληλα, αιρετοί καλούνται να δώσουν το «παρών» έξω από τη Βουλή, διεκδικώντας ενίσχυση της κρατικής χρηματοδότησης προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Για σήμερα έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας. Στις 11:00 το πρωί, ΠΟΕΔΗΝ και ΠΟΕ-ΟΤΑ καλούν σε συγκέντρωση στο Σύνταγμα, ενώ οργανώσεις και φορείς θα συγκεντρωθούν στην πλατεία Κλαυθμώνος. Το απόγευμα, στις 18:30, σωματεία και ομοσπονδίες που πρόσκεινται στο ΠΑΜΕ έχουν εξαγγείλει νέα κινητοποίηση στο Σύνταγμα.

Όσον αφορά τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα συμμετοχή στην απεργία από τους εργαζόμενους. Ωστόσο, λόγω των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων, είναι πιθανές τροποποιήσεις ή καθυστερήσεις στα δρομολόγια, ιδιαίτερα γύρω από το κέντρο της Αθήνας, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Υπενθυμίζεται ότι για αύριο, Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία έχουν ανακοινώσει στάση εργασίας από τις 11:00 έως τις 17:00, λόγω της διεξαγωγής Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου Εργαζομένων ΟΑΣΑ. Τα δρομολόγια στις περιαστικές γραμμές της ανατολικής και δυτικής Αττικής αναμένεται να εκτελεστούν κανονικά.

Η σημερινή απεργιακή κινητοποίηση αναμένεται να επηρεάσει τη λειτουργία πολλών δημόσιων υπηρεσιών, με τα συνδικάτα να δηλώνουν αποφασισμένα να κλιμακώσουν τις αντιδράσεις τους απέναντι στις κυβερνητικές επιλογές.

