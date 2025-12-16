# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Απεργία ΑΔΕΔΥ σήμερα 16 Δεκεμβρίου: Σε κινητοποιήσεις εργαζόμενοι σε όλη τη χώρα – Τι ισχύει για Μετρό, ΗΣΑΠ, λεωφορεία και τραμ

Απεργία ΑΔΕΔΥ σήμερα 16 Δεκεμβρίου: Σε κινητοποιήσεις εργαζόμενοι σε όλη τη χώρα – Τι ισχύει για Μετρό, ΗΣΑΠ, λεωφορεία και τραμ

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, οι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα, με αιχμή την αντίθεση στον Κρατικό Προϋπολογισμό που ψηφίζεται το βράδυ στη Βουλή, αλλά και σε ένδειξη στήριξης προς τις συνεχιζόμενες αγροτικές κινητοποιήσεις.

Την απεργία έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ, με τη συμμετοχή δεκάδων ομοσπονδιών και σωματείων. Στις κινητοποιήσεις παίρνουν μέρος, μεταξύ άλλων, η ΠΟΕ-ΟΤΑ από τον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η ΟΛΜΕ και η ΔΟΕ από την εκπαίδευση, καθώς και η ΠΟΕΔΗΝ και η ΟΕΝΓΕ από τον χώρο της δημόσιας υγείας, που καλύπτει νοσοκομεία, κέντρα υγείας και το ΕΚΑΒ.

Κλειστοί θα παραμείνουν και οι δήμοι της χώρας, μετά από απόφαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Παράλληλα, αιρετοί καλούνται να δώσουν το «παρών» έξω από τη Βουλή, διεκδικώντας ενίσχυση της κρατικής χρηματοδότησης προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Για σήμερα έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας. Στις 11:00 το πρωί, ΠΟΕΔΗΝ και ΠΟΕ-ΟΤΑ καλούν σε συγκέντρωση στο Σύνταγμα, ενώ οργανώσεις και φορείς θα συγκεντρωθούν στην πλατεία Κλαυθμώνος. Το απόγευμα, στις 18:30, σωματεία και ομοσπονδίες που πρόσκεινται στο ΠΑΜΕ έχουν εξαγγείλει νέα κινητοποίηση στο Σύνταγμα.

Όσον αφορά τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα συμμετοχή στην απεργία από τους εργαζόμενους. Ωστόσο, λόγω των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων, είναι πιθανές τροποποιήσεις ή καθυστερήσεις στα δρομολόγια, ιδιαίτερα γύρω από το κέντρο της Αθήνας, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Υπενθυμίζεται ότι για αύριο, Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία έχουν ανακοινώσει στάση εργασίας από τις 11:00 έως τις 17:00, λόγω της διεξαγωγής Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου Εργαζομένων ΟΑΣΑ. Τα δρομολόγια στις περιαστικές γραμμές της ανατολικής και δυτικής Αττικής αναμένεται να εκτελεστούν κανονικά.

Η σημερινή απεργιακή κινητοποίηση αναμένεται να επηρεάσει τη λειτουργία πολλών δημόσιων υπηρεσιών, με τα συνδικάτα να δηλώνουν αποφασισμένα να κλιμακώσουν τις αντιδράσεις τους απέναντι στις κυβερνητικές επιλογές.

Διαβάστε ακόμα: Χολαργός: Στη φυλακή οι δύο κατηγορούμενοι για την επίθεση με μαχαίρι σε 14χρονο

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

ΔΕΙΤΕ ΤΑ VIDEO

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Λαμία: Άγρια συμπλοκή ανήλικων στο κέντρο της πόλης – Τραυματίστηκε και η μητέρα μιας μαθήτριας
Κοινωνία

Λαμία: Άγρια συμπλοκή ανήλικων στο κέντρο της πόλης – Τραυματίστηκε και η μητέρα μιας μαθήτριας

Λάμπρος Κωνσταντάρας: Νέα δήλωση «βόμβα» για υπόθεση γνωστού τραγουδιστή – «Η καταγγελία αφορά παρενόχληση»
ShowBiz

Λάμπρος Κωνσταντάρας: Νέα δήλωση «βόμβα» για υπόθεση γνωστού τραγουδιστή – «Η καταγγελία αφορά παρενόχληση»

Θρίλερ στην Κρήτη με την εξαφάνιση 33χρονου γιατρού: Βρέθηκε στίγμα στη Σούδα
Κοινωνία

Θρίλερ στην Κρήτη με την εξαφάνιση 33χρονου γιατρού: Βρέθηκε στίγμα στη Σούδα

Σοκ στο Χόλιγουντ: Συνελήφθη ο γιος του Ρομπ Ράινερ για τη δολοφονία των γονιών του
ShowBiz

Σοκ στο Χόλιγουντ: Συνελήφθη ο γιος του Ρομπ Ράινερ για τη δολοφονία των γονιών του

Λευκάδα: Επιχείρηση διάσωσης για 2χρονο που έπεσε σε σηπτική δεξαμενή – Ανασύρθηκε σώο
Κοινωνία

Λευκάδα: Επιχείρηση διάσωσης για 2χρονο που έπεσε σε σηπτική δεξαμενή – Ανασύρθηκε σώο