Καθοριστική για την πορεία των αγροτικών κινητοποιήσεων θεωρείται η σημερινή ημέρα, καθώς οι αγρότες καλούνται να απαντήσουν στο νέο κάλεσμα της κυβέρνησης για διάλογο και να αποφασίσουν αν θα συνεχίσουν ή θα αναπροσαρμόσουν τη στάση τους. Οι χθεσινές δηλώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, έθεσαν εκ νέου στο τραπέζι την προοπτική συζήτησης, χωρίς ωστόσο να έχουν καμφθεί μέχρι στιγμής οι αντιδράσεις.

Ο κ. Τσιάρας απηύθυνε πρόσκληση για άμεσο και ουσιαστικό διάλογο προς τους εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου, υπογραμμίζοντας ότι απαιτείται υπευθυνότητα από όλες τις πλευρές και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων, εντός των δημοσιονομικών ορίων και των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από την πλευρά τους, οι αγρότες αναγνωρίζουν ότι η κυβέρνηση δείχνει πλέον να λαμβάνει υπόψη τα αιτήματά τους και να αποδέχεται το δίκαιο αρκετών εξ αυτών. Ωστόσο, τονίζουν πως οι απαντήσεις που έχουν δοθεί μέχρι στιγμής παραμένουν γενικές και δεν δίνουν σαφείς λύσεις στα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έως το απόγευμα αναμένεται η τελική τοποθέτηση των αγροτών για το αν θα ανταποκριθούν στο νέο κάλεσμα για διάλογο. Σε περίπτωση αποδοχής, δεν αποκλείεται να υπάρξει σταδιακή αποκλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Μετά την πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στη Νίκαια, με ιδιαίτερα μαζική συμμετοχή, οι αγρότες εισέρχονται σε νέο κύκλο εσωτερικών διαβουλεύσεων. Τα 57 πιο δυναμικά μπλόκα της χώρας, αλλά και τα υπόλοιπα, θα συνεδριάσουν το επόμενο διάστημα και θα αποστείλουν τις αποφάσεις τους στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, η οποία θα διαμορφώσει τη συνολική στάση απέναντι στις κυβερνητικές εξαγγελίες.

Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, διατηρεί ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι δεν πρόκειται να υπαναχωρήσει από συγκεκριμένες «κόκκινες γραμμές», όπως η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και η ικανοποίηση αιτημάτων μόνο εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Βασική προϋπόθεση παραμένει το άνοιγμα των δρόμων και η αποφυγή παρεμβάσεων σε κρίσιμες υποδομές.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης παρουσίασε σειρά αξόνων που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, μπορούν να συμβάλουν άμεσα στη μείωση του κόστους παραγωγής και στην ενίσχυση της ρευστότητας των αγροτών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται παρεμβάσεις στο αγροτικό ρεύμα με στόχο σταθερές και χαμηλότερες τιμές, ρυθμίσεις για το αγροτικό πετρέλαιο, αλλαγές στον κανονισμό του ΕΛΓΑ ώστε οι αποζημιώσεις να καλύπτουν το σύνολο της ασφαλιζόμενης ζημίας, καθώς και στοχευμένες ενισχύσεις σε κλάδους που πιέζονται έντονα, όπως η κτηνοτροφία και συγκεκριμένες καλλιέργειες.

Παρά ταύτα, αγρότες από τα μπλόκα, όπως εκείνο των Μαλγάρων, χαρακτήρισαν τα μέτρα «ασπιρίνες», εκφράζοντας την πρόθεση να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις και απορρίπτοντας, προς το παρόν, τον διάλογο.

Στους δρόμους παραμένουν τα τρακτέρ σε πολλές περιοχές της χώρας. Στο μπλόκο του Μπράλου, οι αγρότες έχουν προγραμματίσει σήμερα ολικό αποκλεισμό του επαρχιακού οδικού δικτύου για δύο ώρες, ενώ η εθνική οδός παραμένει κλειστή για ενδέκατη συνεχόμενη ημέρα. Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται στην Αταλάντη, καθώς και στα μπλόκα της Βοιωτίας, στο Κάστρο και στη Θήβα, με την κυκλοφορία να διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων και σημαντικές καθυστερήσεις.

Στη Στερεά Ελλάδα, οι αγρότες προαναγγέλλουν περαιτέρω κλιμάκωση, ενώ στην Εγνατία Οδό παραμένουν κλειστά τμήματα και προς τις δύο κατευθύνσεις, με το ενδεχόμενο επ’ αόριστον αποκλεισμού να βρίσκεται πλέον στο τραπέζι.

Οι επόμενες ώρες αναμένεται να είναι καθοριστικές, τόσο για την πορεία των κινητοποιήσεων όσο και για το αν θα ανοίξει τελικά ο δρόμος προς έναν ουσιαστικό διάλογο.

