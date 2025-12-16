Σοβαρό προβληματισμό και έντονη ανησυχία προκαλούν οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως για το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε σε σχολείο της Κυψέλης, με πρωταγωνίστριες δύο ανήλικες μαθήτριες.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στο 15ο Γυμνάσιο Κυψέλης, κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, όταν μια 16χρονη επιτέθηκε με μαχαίρι σε 14χρονη συμμαθήτριά της. Το θύμα τραυματίστηκε στην κοιλιακή χώρα και στο χέρι και διακομίστηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Παίδων, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Η φερόμενη ως δράστιδα οδηγήθηκε στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αττικής, όπου κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για το συμβάν, ενώ την υπόθεση διερευνούν οι αρμόδιες αρχές.

Μαρτυρίες μαθητών που βρίσκονταν στο σημείο αποτυπώνουν τη σοκαριστική εικόνα της επίθεσης. Όπως περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας σε τηλεοπτική εκπομπή, τα δύο κορίτσια βρίσκονταν περικυκλωμένα από συμμαθητές τους, όταν η 16χρονη άρχισε να φωνάζει έντονα. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, έβγαλε μαχαίρι από την τσέπη της και τραυμάτισε τη 14χρονη, πριν επέμβουν οι καθηγητές.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το σχολικό περιβάλλον, η ένταση φαίνεται να ξεκίνησε από μια παρεξήγηση και λεκτική αντιπαράθεση. Μαθητές ανέφεραν ότι η 16χρονη βρισκόταν μόλις την πρώτη ημέρα στο συγκεκριμένο σχολείο και μέχρι τότε δεν είχε εμφανιστεί στις τάξεις. Όπως υποστηρίζουν, είχε παραμείνει κλεισμένη στην τουαλέτα και χρειάστηκε η παρέμβαση καθαρίστριας για να βγει, λίγο πριν χτυπήσει το κουδούνι.

Όταν συναντήθηκε με τη 14χρονη, φέρεται να της επιτέθηκε φραστικά χωρίς να της δώσει περιθώριο αντίδρασης και στη συνέχεια να χρησιμοποίησε μαχαίρι τύπου «πεταλούδα» που είχε πάνω της.

Παράλληλα, γίνεται γνωστό ότι η 16χρονη είχε απασχολήσει και στο παρελθόν το προηγούμενο σχολείο της, καθώς είχε επιδείξει παραβατική συμπεριφορά, γεγονός που εξετάζεται πλέον στο πλαίσιο της έρευνας.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση σε γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη συζήτηση για τη βία στους σχολικούς χώρους και τα μέτρα πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης.

