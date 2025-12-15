Λευκάδα: Επιχείρηση διάσωσης για 2χρονο που έπεσε σε σηπτική δεξαμενή – Ανασύρθηκε σώο

Επιχείρηση άμεσης επέμβασης στήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου στη Λευκάδα, όταν ένα αγοράκι μόλις δύο ετών έπεσε σε σηπτική δεξαμενή, προκαλώντας συναγερμό στις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες κινήθηκαν με απόλυτη προσοχή λόγω της ηλικίας του παιδιού και των συνθηκών του χώρου. Όπως γνωστοποίησε το Πυροσβεστικό Σώμα μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι πυροσβέστες προχώρησαν σε προσεκτική διάνοιξη της μικρής επιφανειακής οπής της δεξαμενής, κατάφεραν να προσεγγίσουν το παιδί και να το απεγκλωβίσουν με ασφάλεια.

Το δίχρονο αγόρι ανασύρθηκε χωρίς να έχει τραυματιστεί και παραδόθηκε άμεσα σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας του.

Σώο ανασύρθηκε παιδί, από σηπτική δεξαμενή και μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι Πυροσβέστες με χειρουργικές κινήσεις, πραγματοποίησαν διάνοιξη της μικρής επιφανειακής διατομής, το προσέγγισαν και το απεγκλώβισαν. pic.twitter.com/a6ZYD1WaRr — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 15, 2025

Η έγκαιρη κινητοποίηση και η ψύχραιμη επέμβαση των σωστικών συνεργείων αποδείχθηκαν καθοριστικές, αποτρέποντας τα χειρότερα σε ένα περιστατικό που θα μπορούσε να είχε τραγική κατάληξη.

