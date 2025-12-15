# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Λευκάδα: Επιχείρηση διάσωσης για 2χρονο που έπεσε σε σηπτική δεξαμενή – Ανασύρθηκε σώο

Επιχείρηση άμεσης επέμβασης στήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου στη Λευκάδα, όταν ένα αγοράκι μόλις δύο ετών έπεσε σε σηπτική δεξαμενή, προκαλώντας συναγερμό στις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες κινήθηκαν με απόλυτη προσοχή λόγω της ηλικίας του παιδιού και των συνθηκών του χώρου. Όπως γνωστοποίησε το Πυροσβεστικό Σώμα μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι πυροσβέστες προχώρησαν σε προσεκτική διάνοιξη της μικρής επιφανειακής οπής της δεξαμενής, κατάφεραν να προσεγγίσουν το παιδί και να το απεγκλωβίσουν με ασφάλεια.

Το δίχρονο αγόρι ανασύρθηκε χωρίς να έχει τραυματιστεί και παραδόθηκε άμεσα σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας του.

 

Η έγκαιρη κινητοποίηση και η ψύχραιμη επέμβαση των σωστικών συνεργείων αποδείχθηκαν καθοριστικές, αποτρέποντας τα χειρότερα σε ένα περιστατικό που θα μπορούσε να είχε τραγική κατάληξη.

