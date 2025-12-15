Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 33χρονου ειδικευόμενου γιατρού του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου, Αλέξη Τσικόπουλου, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν πριν από περίπου μία εβδομάδα, με την υπόθεση να κρατά σε αγωνία τόσο την οικογένειά του όσο και την τοπική κοινωνία.

Οι Αρχές έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στην περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων, όπου εντοπίστηκε το αυτοκίνητό του με μηχανική βλάβη. Παράλληλα, μετά την ενεργοποίηση του Silver Alert, κατατέθηκαν μαρτυρίες πολιτών, με μία εξ αυτών να αναφέρει ότι είδε τον 33χρονο να περπατά στην παραλία των Καλυβών, στοιχείο που εξετάζεται προσεκτικά.

Νέα τεχνολογία στις έρευνες – Σήμα κοντά στο λιμάνι της Σούδας

Σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση αποτελεί η εφαρμογή, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, νέας τεχνολογίας εντοπισμού αγνοουμένων, όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος της Γραμμής Ζωής Silver Alert, Γεράσιμος Κουρούκλης. Η συγκεκριμένη μέθοδος βασίζεται στην παρακολούθηση του DNA και, σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν, έχει καταγράψει στίγμα του αγνοούμενου γιατρού κοντά στο λιμάνι της Σούδας, χωρίς ωστόσο να έχει εντοπιστεί ο ίδιος.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και το γεγονός ότι το κινητό του τηλέφωνο εξέπεμπε σήμα για τρεις ημέρες μετά την εξαφάνισή του, τοποθετώντας τον στην περιοχή του Φρε, κοντά στο σημείο όπου βρέθηκε το όχημά του.

Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Από το σημείο που εντοπίστηκε το αυτοκίνητο έως τη Σούδα, η πρόσβαση με τα πόδια θεωρείται δύσκολη. Οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο 33χρονος να μετακινήθηκε με κάποιο μέσο, είτε κάνοντας οτοστόπ είτε χρησιμοποιώντας λεωφορείο, εφόσον βγήκε στον ΒΟΑΚ μέσω μονοπατιού της περιοχής.

Η εναλλακτική διαδρομή οδηγεί σε δασική έκταση, όπου δεν αποκλείεται να αποπροσανατολίστηκε.

Τι λέει ο πατέρας του

Ο πατέρας του Αλέξη Τσικόπουλου, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, περιέγραψε την τελευταία τους επικοινωνία, εκφράζοντας την αγωνία του για την τύχη του γιου του, ενώ ανέφερε ότι το τελευταίο διάστημα φαινόταν ψυχολογικά επιβαρυμένος.

Σημειώνεται ότι στο παρελθόν ο 33χρονος είχε εξαφανιστεί ξανά για σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ είχε υπάρξει και περίοδος που απουσίασε από την εργασία του για λίγες ημέρες, πριν επιστρέψει κανονικά.

Στο πλευρό του οι συνάδελφοί του

Την ίδια στιγμή, οι συνάδελφοί του στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο εκφράζουν δημόσια τη στήριξή τους και την ελπίδα ότι ο νεαρός γιατρός θα βρεθεί σύντομα, κάνοντας λόγο για έναν αγαπητό άνθρωπο και εξαιρετικό επιστήμονα με λαμπρό μέλλον.

Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, ενώ κάθε νέο στοιχείο αξιολογείται με προσοχή, καθώς η αγωνία για την τύχη του 33χρονου παραμένει.





Διαβάστε ακόμα: Απεργία 16ης Δεκεμβρίου: Ποιοι συμμετέχουν – Τι ισχύει για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς