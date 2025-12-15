Ενώπιον της ανακρίτριας Καλαμάτας βρέθηκαν οι δύο άνδρες που κατηγορούνται ως ηθικοί αυτουργοί της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, που συγκλόνισε το πανελλήνιο το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου. Και οι δύο αρνήθηκαν κατηγορηματικά τις κατηγορίες, επιμένοντας στην αθωότητά τους.

Πρόκειται για τον 33χρονο ανιψιό του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και για τον 32χρονο στενό φίλο του, επιχειρηματία από την Αθήνα, ο οποίος φέρεται να ήταν εργοδότης των δύο 22χρονων που έχουν ήδη συλληφθεί ως φυσικοί αυτουργοί.

Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους

Κατά τις πολύωρες απολογίες τους στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας, οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή στο έγκλημα.

Ο 33χρονος ανιψιός φέρεται να δήλωσε πως δεν μετέφερε κανέναν εκείνο το βράδυ και ότι κινήθηκε με τη σύντροφό του και φίλο του προς το σπίτι της μητέρας του. Από την πλευρά του, ο 32χρονος επιχειρηματίας τόνισε ότι επικοινωνούσε από το προσωπικό του τηλέφωνο με τον 22χρονο υπάλληλό του, επισημαίνοντας πως «κανένας εγκληματίας δεν θα μιλούσε ανοιχτά με υποψήφιο δολοφόνο λίγο πριν από ένα έγκλημα».

Η αρχική σύγχυση και τα πρόσωπα-κλειδιά

Από την πρώτη στιγμή, στο επίκεντρο των ερευνών βρέθηκαν ο ανιψιός του θύματος και η 22χρονη σύντροφός του, καθώς ήταν οι μόνοι αυτόπτες και αυτήκοοι μάρτυρες, σε έναν χώρο χωρίς κάμερες ασφαλείας. Η αρχική περιγραφή που δόθηκε στις Αρχές έκανε λόγο για νεαρό – πιθανώς ανήλικο – δράστη που μιλούσε αγγλικά, οδηγώντας προσωρινά τις έρευνες σε λάθος κατεύθυνση.

Η υπόθεση του 17χρονου συγγενικού προσώπου εξετάστηκε διεξοδικά, ωστόσο σύντομα αποκλείστηκε από τις Αρχές, οι οποίες άρχισαν να εστιάζουν σε διαφορετικό κύκλο υπόπτων.

Ο ρόλος των τηλεφωνικών επικοινωνιών και των εγκληματολογικών ευρημάτων

Καθοριστικής σημασίας για τις τελευταίες εξελίξεις ήταν:

οι διασταυρώσεις τηλεφωνικών κλήσεων το βράδυ του φονικού,

τα ευρήματα από κινητά και ηλεκτρονικές συσκευές που κατασχέθηκαν,

και η ενδελεχής επανεξέταση καταθέσεων επί δύο μήνες.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι η παράδοση του 22χρονου στις 14 Οκτωβρίου, ο οποίος μίλησε για συνεργασία και υπέδειξε άλλον 22χρονο ως εκτελεστή, αποτέλεσε έναν ελιγμό που καθυστέρησε τις αποκαλύψεις για τους πραγματικούς οργανωτές.

Διαθήκη, περιουσία και το οικονομικό κίνητρο

Σύμφωνα με την έρευνα, το κίνητρο φαίνεται να είναι καθαρά οικονομικό. Ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ διέθετε σημαντική περιουσία, ενώ είχαν προηγηθεί πιέσεις και απόπειρες ήδη από τον Αύγουστο για αλλαγή της διαθήκης του.

Στις 2 Οκτωβρίου, ο 68χρονος άλλαξε τη διαθήκη του, ορίζοντας βασικό κληρονόμο τον 33χρονο ανιψιό του. Τρεις ημέρες αργότερα, σημειώθηκε η διπλή δολοφονία, γεγονός που οι Αρχές θεωρούν κομβικό στη χρονική αλληλουχία των γεγονότων.

Ανοιχτά μέτωπα και νέες έρευνες

Για την υπόθεση αναζητείται ακόμη ένας 30χρονος άνδρας, φερόμενος ως συνεργός και συνέταιρος του επιχειρηματία, ο οποίος βρίσκεται στο εξωτερικό. Δεν αποκλείεται η έκδοση διεθνούς εντάλματος, εφόσον δεν εμφανιστεί αυτοβούλως.

Οι σημερινές απολογίες θεωρούνται κρίσιμες για την εξέλιξη της δικογραφίας, η οποία φαίνεται να πλησιάζει στην τελική της φάση, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται νέες αποκαλύψεις που μπορεί να ανατρέψουν εκ νέου τα δεδομένα.

Το χρονικό του φονικού

Το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου, λίγο μετά τις 20:15, έξι πυροβολισμοί διέκοψαν τη γαλήνη στο κάμπινγκ «Άμμος», όπου φιλοξενούνταν δεκάδες τουρίστες. Ο 68χρονος ιδιοκτήτης βρέθηκε νεκρός μέσα στη ρεσεψιόν, ενώ ο 61χρονος επιστάτης εντοπίστηκε λίγα μέτρα μακριά, χτυπημένος πισώπλατα.

Η υπόθεση παραμένει από τις πιο σκοτεινές και σύνθετες των τελευταίων ετών, με τις Αρχές να συνεχίζουν την έρευνα μέχρι την πλήρη διαλεύκανσή της.

