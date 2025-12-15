Σε κρίσιμη φάση βρίσκονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις, καθώς οι εκπρόσωποι των μπλόκων από όλη τη χώρα συνεδριάζουν στη Λάρισα προκειμένου να αξιολογήσουν τις πρόσφατες ανακοινώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, και να αποφασίσουν τη συλλογική τους στάση απέναντι στο νέο κάλεσμα για διάλογο.

Παρότι ο υπουργός αναγνώρισε ότι αρκετά από τα αιτήματα των αγροτών είναι δίκαια, οι ίδιοι εμφανίζονται επιφυλακτικοί, κάνοντας λόγο για γενικές και ασαφείς τοποθετήσεις χωρίς συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Όπως τονίζουν, οι αναφορές σε «άξονες παρέμβασης» δεν απαντούν επί της ουσίας στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά.

Οι άξονες που παρουσίασε ο Κώστας Τσιάρας

Στο μήνυμά του προς τους παραγωγούς, ο υπουργός έκανε λόγο για περιθώρια παρεμβάσεων σε βασικούς τομείς, όπως:

το κόστος παραγωγής και τη ρευστότητα των αγροτών,

την ενέργεια, με στόχο σταθερότερες και χαμηλότερες τιμές αγροτικού ρεύματος,

τα καύσιμα και ειδικά το αγροτικό πετρέλαιο,

τον ΕΛΓΑ, με αλλαγές ώστε οι αποζημιώσεις να καλύπτουν το 100% της ασφαλιζόμενης ζημιάς,

την ενίσχυση κλάδων που πιέζονται περισσότερο, όπως η κτηνοτροφία, μέσω αδιάθετων πόρων της ΚΑΠ.

Ωστόσο, αγρότες επισημαίνουν ότι δεν υπήρξαν σαφείς απαντήσεις σε κρίσιμα αιτήματα, όπως η τιμή του αγροτικού ρεύματος, την οποία ζητούν να διαμορφωθεί στα 7 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

«Θα τα αποκρυπτογραφήσουμε και θα αποφασίσουμε»

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας, ξεκαθάρισε ότι οι αγρότες θα συζητήσουν συλλογικά τις δηλώσεις του υπουργού πριν δώσουν απάντηση. «Σαφή απάντηση δεν πήραμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως ενδεχόμενη συνάντηση με την κυβέρνηση θα εξεταστεί προς το τέλος της εβδομάδας.

Την ίδια ώρα, κυβερνητικά στελέχη, όπως ο Παύλος Μαρινάκης, επαναλαμβάνουν ότι ο διάλογος πρέπει να γίνει χωρίς τελεσίγραφα, υπογραμμίζοντας πως υπάρχουν αιτήματα που μπορούν να ικανοποιηθούν και άλλα που υπερβαίνουν τις αντοχές της οικονομίας ή τους κανόνες της ΕΕ.

Κλιμάκωση κινητοποιήσεων και μπλόκα σε όλη τη χώρα

Παράλληλα, οι αγρότες εμφανίζονται αποφασισμένοι να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, εφόσον δεν υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Τα μπλόκα παραμένουν σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου, με αποκλεισμούς σε εθνικές οδούς και τελωνεία, ενώ εξετάζεται ακόμη και πλήρης αποκλεισμός δρόμων τις επόμενες ημέρες.

Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν μετά τις επιμέρους συνελεύσεις των μπλόκων και να ανακοινωθούν από την Πανελλαδική Επιτροπή, σε ένα σκηνικό έντασης όπου ο διάλογος παραμένει ανοιχτός, αλλά με πολλές αστερίσκους.

