Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (15/12) στο 15ο Γυμνάσιο Αθηνών, στην Κυψέλη, προκαλώντας αναστάτωση σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δύο ανήλικες μαθήτριες ενεπλάκησαν σε έντονη αντιπαράθεση εντός του σχολικού χώρου, η οποία κλιμακώθηκε και κατέληξε σε επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο. Θύμα ήταν μια 14χρονη μαθήτρια, η οποία τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι και στην κοιλιακή χώρα και μεταφέρθηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού». Οι γιατροί διαβεβαιώνουν ότι η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία.

Τι γνωρίζουμε για τη φερόμενη δράστιδα

Στο περιστατικό φέρεται να εμπλέκεται μια 16χρονη μαθήτρια, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, βρισκόταν για πρώτη ημέρα στο συγκεκριμένο σχολείο, καθώς είχε προηγηθεί αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος λόγω προβλημάτων συμπεριφοράς. Μετά την επίθεση, η ανήλικη ακινητοποιήθηκε άμεσα από συμμαθητές και εκπαιδευτικούς, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη από αστυνομικούς της Ασφάλειας Αθηνών.

Οι αστυνομικές Αρχές εντόπισαν το μαχαίρι τύπου «πεταλούδα» που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του επεισοδίου.

Μαρτυρίες και έρευνα των Αρχών

Μαρτυρίες μαθητών που εξετάζονται από τις Αρχές κάνουν λόγο για έντονη λεκτική αντιπαράθεση πριν την επίθεση, με τη 16χρονη να θεωρεί πως είχε δεχθεί προσβολές. Οι δύο μαθήτριες δεν διατηρούσαν φιλικές σχέσεις, ωστόσο ήταν συμμαθήτριες.

Καθηγητές και μαθητές κλήθηκαν να καταθέσουν για το περιστατικό, ενώ με εισαγγελική εντολή δεν προχώρησε η σύλληψη εκπαιδευτικών. Παράλληλα, οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το σοβαρό επεισόδιο.

Παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας

Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Παιδείας, δόθηκε άμεση οδηγία στη διεύθυνση του σχολείου και στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε ο σχολικός ψυχολόγος και ο κοινωνικός λειτουργός να έρθουν σε επαφή τόσο με τις μαθήτριες όσο και με τις οικογένειές τους. Στόχος είναι η διερεύνηση των αναγκών τους και η παροχή της απαραίτητης ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό γύρω από τη σχολική βία και την ανάγκη έγκαιρης πρόληψης και ουσιαστικής στήριξης των μαθητών μέσα στο σχολικό περιβάλλον.

Διαβάστε ακόμα: Η αληθινή ιστορία πίσω από τη σειρά «Ριφιφί»: Το ριφιφί του αιώνα που έμεινε ανεξιχνίαστο