# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Λαμία: Άγρια συμπλοκή ανήλικων στο κέντρο της πόλης – Τραυματίστηκε και η μητέρα μιας μαθήτριας

Λαμία: Άγρια συμπλοκή ανήλικων στο κέντρο της πόλης – Τραυματίστηκε και η μητέρα μιας μαθήτριας

Σοβαρό επεισόδιο βίας σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στο κέντρο της Λαμίας, λίγο μετά το σχόλασμα, όταν δύο ανήλικες μαθήτριες ήρθαν στα χέρια στην οδό Διάκου, κοντά στην πλατεία.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δύο 17χρονες φέρεται να είχαν παλαιότερες διαφορές από το σχολικό περιβάλλον, οι οποίες κλιμακώθηκαν σε έντονο καβγά και στη συνέχεια σε σωματική επίθεση, μπροστά σε διερχόμενους πολίτες.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, η μία ανήλικη ειδοποίησε τη μητέρα της, η οποία έσπευσε στο σημείο προκειμένου να παρέμβει και να χωρίσει τις δύο κοπέλες. Ωστόσο, στην προσπάθειά της να εκτονώσει την ένταση, η γυναίκα έπεσε στο οδόστρωμα και τραυματίστηκε στον αυχένα.

Επέμβαση ΕΚΑΒ και Αστυνομίας
Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, με ασθενοφόρο να μεταφέρει στο Νοσοκομείο Λαμίας τόσο τη μητέρα όσο και τη μία μαθήτρια, η οποία παραπονέθηκε για έντονους πόνους στο χέρι. Παράλληλα, στο σημείο έφτασε πλήρωμα της ομάδας ΔΙΑΣ, το οποίο προχώρησε στην καταγραφή του περιστατικού.

Δύο νεαρές κοπέλες που ήταν αυτόπτες μάρτυρες κλήθηκαν αργότερα στο Αστυνομικό Τμήμα για να καταθέσουν σχετικά με τα γεγονότα.

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι, παρά την παρουσία αρκετών πολιτών στο σημείο, ελάχιστοι επιχείρησαν να παρέμβουν για να σταματήσουν τον καβγά, με εξαίρεση έναν διερχόμενο οδηγό που σταμάτησε το όχημά του και προσπάθησε να βοηθήσει. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού.

Διαβάστε ακόμα: Λαμία: Στο νοσοκομείο 15χρονος μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Σίδνεϊ: Νέο σοκαριστικό βίντεο από την τρομοκρατική επίθεση και ο πολίτης που απέτρεψε ακόμη μεγαλύτερη σφαγή
Κόσμος

Σίδνεϊ: Νέο σοκαριστικό βίντεο από την τρομοκρατική επίθεση και ο πολίτης που απέτρεψε ακόμη μεγαλύτερη σφαγή

Πληρωμές Δεκεμβρίου 2025: Συνοπτικός οδηγός ημερομηνιών και ποσών για συντάξεις, επιδόματα και δώρα
Οικονομία

Πληρωμές Δεκεμβρίου 2025: Συνοπτικός οδηγός ημερομηνιών και ποσών για συντάξεις, επιδόματα και δώρα

Η αληθινή ιστορία πίσω από τη σειρά «Ριφιφί»: Το ριφιφί του αιώνα που έμεινε ανεξιχνίαστο
Κοινωνία

Η αληθινή ιστορία πίσω από τη σειρά «Ριφιφί»: Το ριφιφί του αιώνα που έμεινε ανεξιχνίαστο

Περιστέρι: 17χρονος στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Σύλληψη του υπευθύνου κλαμπ
Κοινωνία

Περιστέρι: 17χρονος στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Σύλληψη του υπευθύνου κλαμπ

Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Στους 16 οι νεκροί από το μακελειό στην Bondi Beach – Ανάμεσά τους και ένα παιδί
Κόσμος

Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Στους 16 οι νεκροί από το μακελειό στην Bondi Beach – Ανάμεσά τους και ένα παιδί