Σοβαρό επεισόδιο βίας σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στο κέντρο της Λαμίας, λίγο μετά το σχόλασμα, όταν δύο ανήλικες μαθήτριες ήρθαν στα χέρια στην οδό Διάκου, κοντά στην πλατεία.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δύο 17χρονες φέρεται να είχαν παλαιότερες διαφορές από το σχολικό περιβάλλον, οι οποίες κλιμακώθηκαν σε έντονο καβγά και στη συνέχεια σε σωματική επίθεση, μπροστά σε διερχόμενους πολίτες.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, η μία ανήλικη ειδοποίησε τη μητέρα της, η οποία έσπευσε στο σημείο προκειμένου να παρέμβει και να χωρίσει τις δύο κοπέλες. Ωστόσο, στην προσπάθειά της να εκτονώσει την ένταση, η γυναίκα έπεσε στο οδόστρωμα και τραυματίστηκε στον αυχένα.

Επέμβαση ΕΚΑΒ και Αστυνομίας

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, με ασθενοφόρο να μεταφέρει στο Νοσοκομείο Λαμίας τόσο τη μητέρα όσο και τη μία μαθήτρια, η οποία παραπονέθηκε για έντονους πόνους στο χέρι. Παράλληλα, στο σημείο έφτασε πλήρωμα της ομάδας ΔΙΑΣ, το οποίο προχώρησε στην καταγραφή του περιστατικού.

Δύο νεαρές κοπέλες που ήταν αυτόπτες μάρτυρες κλήθηκαν αργότερα στο Αστυνομικό Τμήμα για να καταθέσουν σχετικά με τα γεγονότα.

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι, παρά την παρουσία αρκετών πολιτών στο σημείο, ελάχιστοι επιχείρησαν να παρέμβουν για να σταματήσουν τον καβγά, με εξαίρεση έναν διερχόμενο οδηγό που σταμάτησε το όχημά του και προσπάθησε να βοηθήσει. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού.

Διαβάστε ακόμα: Λαμία: Στο νοσοκομείο 15χρονος μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι