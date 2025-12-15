Σίκινος: Ανθρώπινος σκελετός σε δύσβατο σημείο του νησιού – Είναι μία από τις δύο Γαλλίδες που αγνοούνταν από το 2024

Σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε στην πολύκροτη υπόθεση εξαφάνισης δύο Γαλλίδων τουριστριών στη Σίκινο, καθώς εντοπίστηκε ανθρώπινος σκελετός σε ιδιαίτερα δυσπρόσιτη και πυκνά θαμνώδη περιοχή του νησιού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα ευρήματα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για τη μία από τις δύο γυναίκες που είχαν χαθεί τον Ιούνιο του 2024 κατά τη διάρκεια πεζοπορίας.

Ο σκελετός εντοπίστηκε τυχαία από δύο κυνηγούς που κινούνταν στην περιοχή και αμέσως ειδοποίησαν τις τοπικές αρχές. Ο δήμαρχος Σικίνου, Βασίλης Μαράκης, ενημερώθηκε άμεσα και προχώρησε χωρίς καθυστέρηση στη σχετική αναφορά προς την Αστυνομία και τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ταυτοποίηση μέσω προσωπικών αντικειμένων

Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα των Κυκλάδων, η ταυτοποίηση έγινε χάρη σε προσωπικά αντικείμενα που βρέθηκαν κοντά στα οστά, όπως τσάντα και πορτοφόλι. Τα στοιχεία αυτά παραπέμπουν σε μία από τις δύο Γαλλίδες – ηλικίας 73 και 64 ετών – οι οποίες είχαν εξαφανιστεί χωρίς να αφήσουν ίχνη, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών εκείνη την περίοδο.

Μετά τον εντοπισμό, ενεργοποιήθηκαν εκ νέου οι προβλεπόμενες διαδικασίες, ενώ στο νησί βρίσκεται σε εξέλιξη νέα επιχείρηση έρευνας, με στόχο τον εντοπισμό και της δεύτερης αγνοούμενης γυναίκας. Στις έρευνες συμμετέχουν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, με τη συνδρομή τοπικών παραγόντων που γνωρίζουν καλά τη γεωμορφολογία της περιοχής.

Υπόθεση που είχε συγκλονίσει το καλοκαίρι του 2024

Η εξαφάνιση των δύο τουριστριών είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία το καλοκαίρι του 2024, με εκτεταμένες έρευνες σε μονοπάτια, χαράδρες και δύσβατα σημεία της Σικίνου. Παρά τις προσπάθειες που διήρκεσαν εβδομάδες, τότε δεν είχε βρεθεί κανένα ίχνος τους.

Η σημερινή εξέλιξη αναμένεται να δώσει απαντήσεις σε ένα από τα πιο μυστηριώδη περιστατικά των τελευταίων ετών στις Κυκλάδες, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα ώστε να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες υπό τις οποίες χάθηκαν οι δύο γυναίκες.

