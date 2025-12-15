Λαμία: Ένοχη η αγρότισσα που έγινε γνωστή μέσω TikTok – «Θα ιδρύσω κι εγώ κόμμα» δήλωσε στο δικαστήριο

Σε ποινή φυλάκισης εννέα μηνών με τριετή αναστολή, καθώς και στην καταβολή 200 ευρώ για δικαστικά έξοδα, καταδικάστηκε αγρότισσα από τη Λαμία, η οποία βρέθηκε ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου το μεσημέρι της Δευτέρας. Η υπόθεση απασχόλησε έντονα την τοπική κοινωνία, καθώς η κατηγορούμενη είχε αποκτήσει δημοσιότητα μέσα από αναρτήσεις της στο TikTok.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η γυναίκα είχε συλληφθεί το πρωί της Πέμπτης 11 Δεκεμβρίου 2025 και αντιμετώπιζε τις κατηγορίες της βίας κατά δικαστικού λειτουργού και της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγιών ή πράξεων που προκαλούν διχόνοια. Το δικαστήριο την έκρινε ένοχη και για τις δύο πράξεις.

«Οι αναρτήσεις ήταν αποτέλεσμα οργής»

Κατά την απολογία της, η κατηγορούμενη εμφανίστηκε μετανιωμένη, δηλώνοντας πως αν γνώριζε ότι οι πράξεις και οι διαδικτυακές της τοποθετήσεις θα προκαλούσαν τόσο μεγάλη αναστάτωση, δεν θα είχε προχωρήσει σε αυτές. Όπως υποστήριξε, τα επίμαχα βίντεο και σχόλια που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγιναν εν βρασμώ ψυχής και υπό το βάρος έντονης αγανάκτησης.

Παράλληλα, δεν έκρυψε την έντονη δυσπιστία και την πικρία της απέναντι στο πολιτικό σύστημα, αφήνοντας αιχμές για προνομιακή μεταχείριση πολιτικών προσώπων. Στο πλαίσιο αυτό, προκάλεσε αίσθηση η φράση που χρησιμοποίησε ενώπιον του δικαστηρίου, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «θα ιδρύσω κι εγώ κόμμα για να μη διώκομαι ως απλός πολίτης», προσδίδοντας στην υπόθεση έντονο πολιτικό τόνο.

Το ελαφρυντικό και η απόφαση του δικαστηρίου

Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της ποινής έπαιξε το γεγονός ότι η κατηγορούμενη δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τη Δικαιοσύνη. Ο πρότερος σύννομος βίος της αναγνωρίστηκε ως ελαφρυντικό, στοιχείο που συνέβαλε στην επιβολή ποινής με αναστολή.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας, οι συνήγοροι υπεράσπισης, Αργυρώ Καραφέρη και Δημήτρης Κρούπης, ζήτησαν τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Το αίτημα απορρίφθηκε τόσο από τον εισαγγελέα όσο και από τον δικαστή, με το δικαστήριο να κρίνει ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για μια τέτοια ενέργεια.

Η υπόθεση κλείνει δικαστικά, ωστόσο η δημόσια συζήτηση γύρω από τη χρήση των κοινωνικών δικτύων, τα όρια της έκφρασης και τις ποινικές ευθύνες που μπορεί να προκύψουν παραμένει ανοιχτή.

