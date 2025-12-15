# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Στις 15:00 η κυβερνητική τοποθέτηση για τα αιτήματα των αγροτών

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Στις 15:00 η κυβερνητική τοποθέτηση για τα αιτήματα των αγροτών

Στις 15:00 το μεσημέρι αναμένεται η επίσημη απάντηση της κυβέρνησης στα αιτήματα των αγροτών, με δηλώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα. Όπως τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, η κυβέρνηση θα τοποθετηθεί με σαφήνεια, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν αιτήματα που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν, καθώς υπερβαίνουν τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα δημοσιονομικά όρια της χώρας.

Από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου υπογραμμίζεται ότι στόχος είναι η στήριξη του αγροτικού κόσμου στο μέτρο του εφικτού, χωρίς όμως να τεθεί σε κίνδυνο η οικονομική σταθερότητα. Παράλληλα, κυβερνητικά στελέχη ξεκαθαρίζουν ότι πρακτικές όπως οι αποκλεισμοί δρόμων, λιμανιών και αεροδρομίων δεν είναι ανεκτές, καθώς επηρεάζουν την οικονομική δραστηριότητα και κρίσιμους τομείς, όπως η υγεία.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της υπαγωγής του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, το οποίο χαρακτηρίζεται «κόκκινη γραμμή» για την κυβέρνηση, καθώς θεωρείται αναγκαία μεταρρύθμιση για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της ομαλής καταβολής των αγροτικών επιδοτήσεων. Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση επαναλαμβάνει το κάλεσμα για διάλογο, τονίζοντας ότι σε ρεαλιστικά αιτήματα μπορούν να αναζητηθούν λύσεις, χωρίς τελεσίγραφα και μαξιμαλιστικές διεκδικήσεις.

Διαβάστε ακόμα: Αγωνία στην Κρήτη για τον 33χρονο γιατρό που αγνοείται – Συγκλονίζουν τα λόγια του πατέρα του

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Σίδνεϊ: Νέο σοκαριστικό βίντεο από την τρομοκρατική επίθεση και ο πολίτης που απέτρεψε ακόμη μεγαλύτερη σφαγή
Κόσμος

Σίδνεϊ: Νέο σοκαριστικό βίντεο από την τρομοκρατική επίθεση και ο πολίτης που απέτρεψε ακόμη μεγαλύτερη σφαγή

Αίγιο: Εντοπίστηκε νεκρός ο μποξέρ που είχε χτυπήσει γιατρό στο νοσοκομείο
Κοινωνία

Αίγιο: Εντοπίστηκε νεκρός ο μποξέρ που είχε χτυπήσει γιατρό στο νοσοκομείο

Πληρωμές Δεκεμβρίου 2025: Συνοπτικός οδηγός ημερομηνιών και ποσών για συντάξεις, επιδόματα και δώρα
Οικονομία

Πληρωμές Δεκεμβρίου 2025: Συνοπτικός οδηγός ημερομηνιών και ποσών για συντάξεις, επιδόματα και δώρα

Η σωστή συχνότητα λουσίματος δεν είναι ίδια για όλους – Τι ισχύει σύμφωνα με δερματολόγους
Υγεία

Η σωστή συχνότητα λουσίματος δεν είναι ίδια για όλους – Τι ισχύει σύμφωνα με δερματολόγους

Η αληθινή ιστορία πίσω από τη σειρά «Ριφιφί»: Το ριφιφί του αιώνα που έμεινε ανεξιχνίαστο
Κοινωνία

Η αληθινή ιστορία πίσω από τη σειρά «Ριφιφί»: Το ριφιφί του αιώνα που έμεινε ανεξιχνίαστο