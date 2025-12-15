Αγροτικές κινητοποιήσεις: Στις 15:00 η κυβερνητική τοποθέτηση για τα αιτήματα των αγροτών

Στις 15:00 το μεσημέρι αναμένεται η επίσημη απάντηση της κυβέρνησης στα αιτήματα των αγροτών, με δηλώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα. Όπως τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, η κυβέρνηση θα τοποθετηθεί με σαφήνεια, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν αιτήματα που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν, καθώς υπερβαίνουν τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα δημοσιονομικά όρια της χώρας.

Από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου υπογραμμίζεται ότι στόχος είναι η στήριξη του αγροτικού κόσμου στο μέτρο του εφικτού, χωρίς όμως να τεθεί σε κίνδυνο η οικονομική σταθερότητα. Παράλληλα, κυβερνητικά στελέχη ξεκαθαρίζουν ότι πρακτικές όπως οι αποκλεισμοί δρόμων, λιμανιών και αεροδρομίων δεν είναι ανεκτές, καθώς επηρεάζουν την οικονομική δραστηριότητα και κρίσιμους τομείς, όπως η υγεία.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της υπαγωγής του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, το οποίο χαρακτηρίζεται «κόκκινη γραμμή» για την κυβέρνηση, καθώς θεωρείται αναγκαία μεταρρύθμιση για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της ομαλής καταβολής των αγροτικών επιδοτήσεων. Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση επαναλαμβάνει το κάλεσμα για διάλογο, τονίζοντας ότι σε ρεαλιστικά αιτήματα μπορούν να αναζητηθούν λύσεις, χωρίς τελεσίγραφα και μαξιμαλιστικές διεκδικήσεις.

