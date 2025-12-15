# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Κυψέλη: Σοβαρό επεισόδιο με μαχαίρι σε σχολείο – Τραυματίστηκε 14χρονη μαθήτρια

Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε σχολείο της Κυψέλης, όταν δύο μαθήτριες ηλικίας 14 ετών ενεπλάκησαν σε επεισόδιο με χρήση μαχαιριού.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε στο 15ο Γυμνάσιο Αθηνών, όπου, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η μία ανήλικη τραυμάτισε τη συνομήλική της στο χέρι. Η τραυματισμένη μαθήτρια μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», με τους γιατρούς να κάνουν λόγο για ελαφρύ τραυματισμό.

Η δεύτερη μαθήτρια οδηγήθηκε στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, όπου και εξετάζεται η υπόθεση. Παράλληλα, αναμένεται να κληθούν για κατάθεση καθηγητές του σχολείου, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του επεισοδίου.

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα στεγάζει περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, γεγονός που προκάλεσε έντονη αναστάτωση σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.

