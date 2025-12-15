# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Αίγιο: Ιατροδικαστική έρευνα για τον θάνατο του 43χρονου μετά το επεισόδιο στο νοσοκομείο

Αίγιο: Ιατροδικαστική έρευνα για τον θάνατο του 43χρονου μετά το επεισόδιο στο νοσοκομείο

Ανοιχτά παραμένουν τα αίτια θανάτου του 43χρονου άνδρα στο Αίγιο, ο οποίος λίγες ημέρες νωρίτερα είχε εμπλακεί σε σοβαρό επεισόδιο στο νοσοκομείο της πόλης, όπου κατηγορείται ότι επιτέθηκε σε γιατρό. Τις απαντήσεις αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση, καθώς και οι τοξικολογικές αναλύσεις.

Ο 43χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του από συγγενικά του πρόσωπα, τα οποία ενημέρωσαν άμεσα τις Αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, συγγενείς του μετέβησαν στη συνέχεια στο νοσοκομείο Αιγίου, εκφράζοντας έντονη οργή και κατηγορώντας τον γιατρό ότι φέρει ευθύνη για τον θάνατό του.

Το επεισόδιο στο νοσοκομείο
Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, όταν ο 43χρονος προσήλθε στο νοσοκομείο για ιατρική εξέταση. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, φέρεται να διαφώνησε με ορθοπεδικό γιατρό σχετικά με την αντιμετώπιση του προβλήματός του και, σύμφωνα με τις καταγγελίες, τον γρονθοκόπησε στο πρόσωπο.

Η αστυνομία κλήθηκε άμεσα στο σημείο, ωστόσο ο άνδρας είχε ήδη αποχωρήσει και αναζητούνταν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τις επόμενες ημέρες παρέμενε κρυμμένος, προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη.

Κατέληξε λίγες ημέρες αργότερα
Την Κυριακή, ο 43χρονος βρέθηκε νεκρός και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Αιγίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής και των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία θεωρούνται καθοριστικά για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον προσδιορισμό των ακριβών αιτίων θανάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κηδεία του 43χρονου θα τελεστεί την Τρίτη στον Ιερό Ναό της Υπάπαντης του Χριστού στο Αίγιο.

Διαβάστε ακόμα: Τζόκερ κλήρωση, Κυριακή 14 Δεκεμβρίου: Οι τυχεροί αριθμοί

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Σίδνεϊ: Νέο σοκαριστικό βίντεο από την τρομοκρατική επίθεση και ο πολίτης που απέτρεψε ακόμη μεγαλύτερη σφαγή
Κόσμος

Σίδνεϊ: Νέο σοκαριστικό βίντεο από την τρομοκρατική επίθεση και ο πολίτης που απέτρεψε ακόμη μεγαλύτερη σφαγή

Αίγιο: Εντοπίστηκε νεκρός ο μποξέρ που είχε χτυπήσει γιατρό στο νοσοκομείο
Κοινωνία

Αίγιο: Εντοπίστηκε νεκρός ο μποξέρ που είχε χτυπήσει γιατρό στο νοσοκομείο

Πληρωμές Δεκεμβρίου 2025: Συνοπτικός οδηγός ημερομηνιών και ποσών για συντάξεις, επιδόματα και δώρα
Οικονομία

Πληρωμές Δεκεμβρίου 2025: Συνοπτικός οδηγός ημερομηνιών και ποσών για συντάξεις, επιδόματα και δώρα

Η σωστή συχνότητα λουσίματος δεν είναι ίδια για όλους – Τι ισχύει σύμφωνα με δερματολόγους
Υγεία

Η σωστή συχνότητα λουσίματος δεν είναι ίδια για όλους – Τι ισχύει σύμφωνα με δερματολόγους

Η αληθινή ιστορία πίσω από τη σειρά «Ριφιφί»: Το ριφιφί του αιώνα που έμεινε ανεξιχνίαστο
Κοινωνία

Η αληθινή ιστορία πίσω από τη σειρά «Ριφιφί»: Το ριφιφί του αιώνα που έμεινε ανεξιχνίαστο