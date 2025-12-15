# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Ηράκλειο: Άνδρας ντυμένος Τσάρλι Τσάπλιν ασέλγησε σε 15χρονη

Περιστατικό ασέλγειας σε βάρος ανήλικης σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (14/12) στο κέντρο του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, λίγο μετά τις 22:00, ένας 35χρονος άνδρας, ο οποίος φορούσε στολή μίμου τύπου Τσάρλι Τσάπλιν και βρισκόταν στην πλατεία Ελευθερίας, φέρεται να προέβη σε ασελγείς πράξεις σε βάρος 15χρονης.

Η ανήλικη ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Άμεσης Δράσης, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη του 35χρονου.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για ασέλγεια σε βάρος ανηλίκου και η υπόθεση έχει παραπεμφθεί στη Δικαιοσύνη. Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού.

