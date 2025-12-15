Μετρό: Αλλαγές στα δρομολόγια – Οι 3 σταθμοί που κλείνουν νωρίτερα σήμερα 15/12 και αύριο

Αλλαγές στη λειτουργία του Μετρό θα ισχύσουν σήμερα, Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, και αύριο, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, λόγω προγραμματισμένων εργασιών αντικατάστασης ραγών στη Γραμμή 2 (Ανθούπολη – Ελληνικό), όπως ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ.
Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα
Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, οι εργασίες πραγματοποιούνται στο τμήμα «Δάφνη – Νέος Κόσμος», με αποτέλεσμα οι παρακάτω σταθμοί να κλείσουν στις 21:40, περίπου δυόμιση ώρες νωρίτερα από το συνηθισμένο ωράριο:
Νέος Κόσμος
Άγιος Ιωάννης
Δάφνη
Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 θα διεξάγεται στα τμήματα:
Ανθούπολη – Συγγρού Φιξ
Ελληνικό – Άγιος Δημήτριος
Τα τελευταία δρομολόγια
Πριν από το πρόωρο κλείσιμο των σταθμών, οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν ως εξής:
Από Σύνταγμα προς Ελληνικό: 21:40
Από Νέο Κόσμο προς Ελληνικό: 21:44
Από Νέο Κόσμο προς Ανθούπολη: 21:51
Από Άγιο Ιωάννη προς Ελληνικό: 21:45
Από Άγιο Ιωάννη προς Ανθούπολη: 21:50
Από Δάφνη προς Ελληνικό: 21:47
Από Δάφνη προς Ανθούπολη: 21:48
Εναλλακτική εξυπηρέτηση επιβατών
Για τη διευκόλυνση του επιβατικού κοινού, η ΣΤΑΣΥ θέτει σε λειτουργία την προσωρινή κυκλική λεωφορειακή γραμμή Χ13 «Συγγρού Φιξ – Άγιος Δημήτριος», η οποία θα εξυπηρετεί τους κλειστούς σταθμούς:
Νέος Κόσμος
Άγιος Ιωάννης
Δάφνη
Αφετηρία και τέρμα της γραμμής Χ13 είναι ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος του σταθμού Συγγρού Φιξ, επί της λεωφόρου Συγγρού, δίπλα στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.
Αλλαγές στα εκδοτήρια κομίστρου (15–19/12)
Παράλληλα, η ΣΤΑΣΥ ανακοίνωσε τροποποιήσεις στα ωράρια λειτουργίας των εκδοτηρίων:
Άγιος Μαρίνα: 07:30 – 14:35
Ακρόπολη, Νέος Κόσμος, Ευαγγελισμός: κλειστά
Μοναστηράκι (Τρίτη 16/12): 13:10 – 20:15
Δημοτικό Θέατρο (15–19/12): 08:10 – 15:15
Πειραιάς Γραμμή 3 (15–21/12): 08:10 – 15:15
Μουσών (Τραμ): κλειστό την Τετάρτη 17/12 και την Παρασκευή 19/12
Η ΣΤΑΣΥ καλεί το επιβατικό κοινό να προγραμματίσει έγκαιρα τις μετακινήσεις του και να λαμβάνει υπόψη τις αλλαγές στα δρομολόγια και στα εκδοτήρια.
