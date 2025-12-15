Μετρό: Αλλαγές στα δρομολόγια – Οι 3 σταθμοί που κλείνουν νωρίτερα σήμερα 15/12 και αύριο

Αλλαγές στη λειτουργία του Μετρό θα ισχύσουν σήμερα, Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, και αύριο, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, λόγω προγραμματισμένων εργασιών αντικατάστασης ραγών στη Γραμμή 2 (Ανθούπολη – Ελληνικό), όπως ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ.

Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, οι εργασίες πραγματοποιούνται στο τμήμα «Δάφνη – Νέος Κόσμος», με αποτέλεσμα οι παρακάτω σταθμοί να κλείσουν στις 21:40, περίπου δυόμιση ώρες νωρίτερα από το συνηθισμένο ωράριο:

Νέος Κόσμος

Άγιος Ιωάννης

Δάφνη

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 θα διεξάγεται στα τμήματα:

Ανθούπολη – Συγγρού Φιξ

Ελληνικό – Άγιος Δημήτριος

Τα τελευταία δρομολόγια

Πριν από το πρόωρο κλείσιμο των σταθμών, οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν ως εξής:

Από Σύνταγμα προς Ελληνικό: 21:40

Από Νέο Κόσμο προς Ελληνικό: 21:44

Από Νέο Κόσμο προς Ανθούπολη: 21:51

Από Άγιο Ιωάννη προς Ελληνικό: 21:45

Από Άγιο Ιωάννη προς Ανθούπολη: 21:50

Από Δάφνη προς Ελληνικό: 21:47

Από Δάφνη προς Ανθούπολη: 21:48

Εναλλακτική εξυπηρέτηση επιβατών

Για τη διευκόλυνση του επιβατικού κοινού, η ΣΤΑΣΥ θέτει σε λειτουργία την προσωρινή κυκλική λεωφορειακή γραμμή Χ13 «Συγγρού Φιξ – Άγιος Δημήτριος», η οποία θα εξυπηρετεί τους κλειστούς σταθμούς:

Νέος Κόσμος

Άγιος Ιωάννης

Δάφνη

Αφετηρία και τέρμα της γραμμής Χ13 είναι ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος του σταθμού Συγγρού Φιξ, επί της λεωφόρου Συγγρού, δίπλα στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.

Αλλαγές στα εκδοτήρια κομίστρου (15–19/12)

Παράλληλα, η ΣΤΑΣΥ ανακοίνωσε τροποποιήσεις στα ωράρια λειτουργίας των εκδοτηρίων:

Άγιος Μαρίνα: 07:30 – 14:35

Ακρόπολη, Νέος Κόσμος, Ευαγγελισμός: κλειστά

Μοναστηράκι (Τρίτη 16/12): 13:10 – 20:15

Δημοτικό Θέατρο (15–19/12): 08:10 – 15:15

Πειραιάς Γραμμή 3 (15–21/12): 08:10 – 15:15

Μουσών (Τραμ): κλειστό την Τετάρτη 17/12 και την Παρασκευή 19/12

Η ΣΤΑΣΥ καλεί το επιβατικό κοινό να προγραμματίσει έγκαιρα τις μετακινήσεις του και να λαμβάνει υπόψη τις αλλαγές στα δρομολόγια και στα εκδοτήρια.

