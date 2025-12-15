Έκπτωση έως 50% σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια τα Χριστούγεννα – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Σημαντικές εκπτώσεις στα εισιτήρια μετακίνησης για την περίοδο των Χριστουγέννων εξασφάλισαν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, στο πλαίσιο κοινής πρωτοβουλίας των Υπουργείων Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Οι μειώσεις φτάνουν έως και το 50% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και έως 30% στα αεροπορικά, διευκολύνοντας τη μετακίνησή τους από και προς τις περιοχές όπου υπηρετούν.

Η ρύθμιση αφορά κυρίως εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές και είχε εγκριθεί από την αρχή του σχολικού έτους, ώστε να υπάρχει έγκαιρος προγραμματισμός των μετακινήσεων ενόψει των εορτών.

Εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Οι εκπτώσεις διαφοροποιούνται ανά εταιρεία και γραμμή και ισχύουν κυρίως για το διάστημα από 23 Δεκεμβρίου 2025 έως και 7 Ιανουαρίου 2026:

Aegean Sea Lines: Έκπτωση 50% στα ατομικά εισιτήρια και 20% στα οχήματα (Ι.Χ. και δίκυκλα) για μετακινήσεις από και προς Πειραιά. Η έκδοση γίνεται από τα κεντρικά λιμενικά πρακτορεία με επίδειξη απόφασης πρόσληψης και αστυνομικής ταυτότητας.

Attica Group: Παρέχεται έκπτωση 50% σε επιβάτες, Ι.Χ. και δίκυκλα σε όλες τις θέσεις, για δρομολόγια Κυκλάδων, Δωδεκανήσων, Βορειοανατολικού Αιγαίου, Σαρωνικού και Ηράκλειο–Χανιά. Απαραίτητη η επιλογή της ειδικής κατηγορίας έκπτωσης για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Dodekanisos Seaways: Έκπτωση 50% στα ατομικά εισιτήρια για όλο το διδακτικό έτος 2025–2026.

Fast Ferries: Ισχύει έκπτωση 30% στα ατομικά εισιτήρια και 20% στα οχήματα για το επίμαχο εορταστικό διάστημα, με έκδοση από τα κεντρικά λιμενικά γραφεία.

Levante Ferries Group: Έκπτωση 50% σε εισιτήρια επιβατών και οχημάτων για μετακινήσεις από 23/12 έως 7/1, με προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

SEAJETS: Παρέχει έκπτωση 50% σε ατομικά εισιτήρια και οχήματα για το ίδιο διάστημα, αποκλειστικά μέσω συνεργαζόμενων πρακτορείων.

Μινωικές Γραμμές: Έκπτωση 50% για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις γραμμές εσωτερικού.

Σκύρος Ναυτική Εταιρεία: Έκπτωση 50% τόσο στο ατομικό εισιτήριο όσο και στο εισιτήριο Ι.Χ., με ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Σύμφωνα με το υπουργείο, δεν αποκλείεται να προστεθούν και άλλες ακτοπλοϊκές εταιρείες, με νεότερη ανακοίνωση.

Τι ισχύει για τα αεροπορικά εισιτήρια

Στον αεροπορικό τομέα, η SKY Express προσφέρει έκπτωση 30% στα εισιτήρια των αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Οι δικαιούχοι έχουν λάβει μοναδικούς κωδικούς ενεργοποίησης της έκπτωσης μέσω SMS, τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιήσουν κατά την κράτηση.

Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στη στήριξη των εκπαιδευτικών που καλούνται να μετακινηθούν μεγάλες αποστάσεις για να βρεθούν κοντά στις οικογένειές τους τις ημέρες των γιορτών, μειώνοντας το κόστος και διευκολύνοντας τον εορταστικό τους προγραμματισμό.

