Απεργία 16ης Δεκεμβρίου: Ποιοι συμμετέχουν – Τι ισχύει για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρά αύριο, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, η ΑΔΕΔΥ, με αφορμή την ψήφιση του νέου κρατικού προϋπολογισμού στη Βουλή. Στην κινητοποίηση αναμένεται να συμμετάσχουν ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα και συνδικάτα του Δημοσίου, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται οι μισθολογικές διεκδικήσεις των δημοσίων υπαλλήλων και η αντίθεση στις κυβερνητικές επιλογές για την οικονομία.

Παράλληλα, η ΑΔΕΔΥ δηλώνει ανοιχτά τη στήριξή της στις κινητοποιήσεις του αγροτικού κόσμου, κάνοντας λόγο για κοινό αγώνα απέναντι στη φτώχεια, την ακρίβεια και την αύξηση του κόστους ζωής.

Η ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ

Σύμφωνα με την απόφαση του 39ου Συνεδρίου της, η ΑΔΕΔΥ προκηρύσσει 24ωρη απεργία «ενάντια στον αντιλαϊκό και φορομπηχτικό προϋπολογισμό», υποστηρίζοντας ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης, με καθηλωμένους μισθούς και χωρίς 13ο και 14ο μισθό.

Στην ίδια ανακοίνωση, γίνεται αναφορά στη διάθεση σημαντικών κονδυλίων για στρατιωτικές δαπάνες, ενώ τονίζεται η αλληλεγγύη προς τους αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα, χαρακτηρίζοντας τον αγώνα τους «αγώνα επιβίωσης». Η ΑΔΕΔΥ καλεί τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν μαζικά στις απεργιακές συγκεντρώσεις, ζητώντας ενίσχυση μισθών, υγείας και παιδείας.

Κλειστά σχολεία – Συμμετοχή των εκπαιδευτικών

Στην απεργία θα συμμετάσχουν και οι εκπαιδευτικοί. Η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) ξεκαθάρισε με επίσημη ανακοίνωσή της ότι οι καθηγητές συμμετέχουν κανονικά στην πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία της ΑΔΕΔΥ, διαψεύδοντας σχετικά δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για το αντίθετο.

Η ΟΛΜΕ καλεί τους εκπαιδευτικούς σε μαζική συμμετοχή, στο πλαίσιο της υπεράσπισης των εργασιακών, μισθολογικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει σε κλειστά σχολεία σε πολλές περιοχές της χώρας.

Τι ισχύει για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Όσον αφορά τη λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση για συμμετοχή των εργαζομένων στην απεργία της Τρίτης. Οι σχετικές αποφάσεις αναμένεται να ανακοινωθούν εντός της ημέρας, με το ενδεχόμενο στάσεων εργασίας ή άλλων απεργιακών παρεμβάσεων να παραμένει ανοιχτό.

Υπενθυμίζεται πάντως ότι για την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία έχουν προκηρύξει στάση εργασίας από τις 11:00 έως τις 17:00. Τα τελευταία δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν πριν τις 10:00 το πρωί, ενώ η κυκλοφορία των λεωφορείων αναμένεται να αποκατασταθεί μετά τις 18:00. Κανονικά προβλέπεται να κινηθούν οι περιαστικές γραμμές της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής.

Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των συνδικαλιστικών φορέων, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν νεότερα δεδομένα για τις μετακινήσεις τους εντός της ημέρας.

